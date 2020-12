Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 04/12/2020 à 07:23









(Actualisé avec Thales/Leonardo, Monte Paschi, Webuild/Astaldi et JCDecaux) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 4 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi le succès de son augmentation de capital d'environ 2 milliards d'euros destinée à contribuer au financement des activités ferroviaires du canadien Bombardier BBDb.TO . * THALES TCFP.PA - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et LEONARDO LDOF.MI (33%), a annoncé jeudi avoir signé avec l'Agence spatiale européenne (ESA) un contrat de 482 millions d'euros pour la construction du satellite de surveillance de l'environnement ROSE-L (Radar Observation System for Europe in L-band) dans le cadre du programme européen Copernicus. * MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI - La banque italienne en difficulté a fait savoir jeudi qu'elle présenterait ses mesures pour renforcer ses fonds propres à la Banque centrale européenne avant fin janvier 2021. * WEBUILD WBD.MI entend fusionner avec sa filiale ASTALDI AST.MI avant la fin du premier trimestre 2021, a déclaré jeudi le directeur financier du numéro un italien du bâtiment et des travaux publics. * JCDECAUX JCDX.PA - Cowen and Company entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance de marché" et un objectif de cours à 20 euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

