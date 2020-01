Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 20/01/2020 à 08:19









(Actualisé avec contrats à terme, Total, Iliad, Imerys, Prosiebensat1 Media, Lufthansa, Casino, Accor) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 20 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre : * VINCI SGEF.PA a fait état vendredi d'une croissance de 5,7% à données comparables, du trafic des aéroports exploités par sa branche Vinci Airports, avec 255 millions de passagers. (Le communiqué: ) * TOTAL TOTF.PA - Le Qatar a signé un accord avec Total et le japonais Marubeni 8002.T en vue de la construction d'une centrale solaire de 800 mégawatts, a annoncé dimanche le ministre qatari de l'Energie. * CASINO CASP.PA - Daniel Kretinsky a renforcé sa position dans Casino pour atteindre 5,64% du capital, annoncent lundi le groupe de distribution et le véhicule d'investissement de l'homme d'affaires tchèque dans un communiqué commun. * ACCOR ACCP.PA a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros. * ILIAD ILD.PA a annoncé lundi le lancement formel d'une augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros et le prix de souscription est de 120 euros par action nouvelle. * IMERYS IMTP.PA a annoncé vendredi un accord pour l'acquisition du premier producteur indien de panneaux à base de silicate de calcium pour des projets d'isolation thermique. (Le communiqué: [https://bit.ly/30Auk9v]) * LUFTHANSA LHAG.DE - Le syndicat du personnel navigant de Lufthansa a annoncé samedi qu'il prévoyait de nouvelles grèves à la compagnie aérienne allemande pour accroître la pression sur la direction l'échec des dernières discussions. * PROSIEBENSAT1 MEDIA PSMGn.DE prend 2,4% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz après un relèvement de recommandation de Citigroup à l'achat contre "neutre". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: Les changements de recommandation à Paris: (Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.