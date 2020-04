Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 24/04/2020 à 08:46









(Actualisé avec Commerzbank, Deutsche Bank, Eni, Pearson, Burberry et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en nette baisse: * SANOFI SASY.PA a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2020 après avoir bénéficié au premier trimestre de la constitution de stocks liée à la pandémie de coronavirus et du succès de son médicament Dupixent. * VINCI SGEF.PA a déclaré jeudi s'attendre à une baisse prononcée de son activité au cours des prochains mois après un premier trimestre marqué par une quasi-stabilité du chiffre d'affaires et du carnet de commandes. * SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé jeudi qu'il n'attendait pas de redressement de son activité avant le second semestre, le deuxième trimestre devant se révéler difficile en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. * CASINO CASP.PA a annoncé jeudi une accélération de sa croissance au premier trimestre, à 6,4% contre 1,6% sur les trois derniers mois de 2019, avec l'explosion de la demande alimentaire en France sur fond de confinement dû au nouveau coronavirus et une solide performance au Brésil. * NESTLÉ NESN.S a annoncé vendredi une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,3% au premier trimestre, supérieure aux attentes, les consommateurs ayant stocké les produits du géant de l'alimentaire pour se préparer au confinement. * COMMERZBANK CBKG.DE , DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - S&P a abaissé la note de Commerzbank d'un échelon à BBB+ et réduit la perspective de celle de Deutsche Bank, déjà à BBB+, à "négative" contre "stable". * ENI ENI.MI a fait état vendredi d'un bénéfice net au T1 en baisse de 95% et a abaissé ses prévisions annuelles de production et d'investissement sur fond de baisse de la demande de gaz en raison de la crise sanitaire. * VALEO VLOF.PA , qui a annulé récemment ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a fait état jeudi d'une baisse de 8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à périmètre et changes constants, à 4,488 milliards d'euros. * AIR LIQUIDE AIRP.PA prévoit toujours d'augmenter sa marge opérationnelle en 2020, après avoir relativement bien résisté à la crise du coronavirus au premier trimestre. * PEARSON PSON.L , groupe d'édition britannique spécialisé dans l'éducation, a fait état d'un CA en baisse de 5% au T1 et a averti que l'impact au T2 pourrait être plus important si les mesures de confinement se prolongeaient. * BURBERRY BRBY.L a annoncé vendredi le maintien du salaire de base de ses employés qui ne peuvent plus travailler en raison de la fermeture des boutiques. * BUREAU VERITAS BVI.PA a annoncé jeudi renoncer à verser un dividende au titre de 2019 et à ses objectifs 2929, disant s'attendre à ce que le deuxième trimestre soit "très fortement affecté" par les mesures de confinement mises en place en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine. (Le communiqué: ) * SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé vendredi une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 3,3% à taux de change et périmètre constants mais a dit avoir souffert au mois mars et craindre un impact plus marqué des mesures de confinement au deuxième trimestre. * ORPEA ORP.PA a annoncé vendredi qu'il ne verserait pas de dividende à ses actionnaires au titre de 2019. * LUFTHANSA LHAG.DE espère finaliser la semaine prochaine avec les pouvoirs publics un plan de sauvetage qui pourrait atteindre les 10 milliards d'euros, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier. Le groupe a par ailleurs fait état d'une perte d'exploitation de 1,2 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de l'année et prévenu que celle du deuxième trimestre serait bien plus lourde. * PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE - MEDIASET MS.MI a annoncé jeudi avoir de nouveau augmenté sa participation dans le groupe allemand de télévision pour la porter à 24,2% contre 20,1%. * SWATCH GROUP UHR.S a enregistré en avril une hausse de 24% de ses ventes à magasins constants à Chine mais l'environnement mondial demeure compliqué en raison des effets du coronavirus, a déclaré son directeur général, Nick Hayek, au quotidien suisse Blick. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

