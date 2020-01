Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 22/01/2020 à 08:36









(Actualisé avec Orpea, Coface et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 22 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * ALSTOM ALSO.PA a eu des discussions préliminaires avec le canadien Bombardier BBDb.TO au cours des derniers mois en vue d'un possible rapprochement de leurs activités ferroviaires, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, qui cite des personnes au fait du dossier. * ELIOR ELIOR.PA a annoncé mercredi un CA en baisse de 0,7% à 1,308 milliard d'euros au T1 de son exercice décalé et a confirmé ses perspectives 2019-2020. * SOITEC SOIT.PA a annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d'affaires de 11% à 135 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice décalé 2019-2020 et a confirmé ses objectifs annuels. (Le communiqué: https://bit.ly/2uowtc0) * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a annoncé mardi l'acquisition de la société ITL, spécialiste des financements d'achats d'équipement sur les marchés de la santé, de l'environnement et de l'industrie. * BANCO DE SABADELL SABE.MC - La banque espagnole a annoncé mardi un accord en vue de la session à AMUNDI Asset Management AMUN.PA de sa branche de gestion d'actifs pour 430 millions d'euros. * ORPEA ORP.PA - Jean-Claude Marian, fondateur et ancien président d'Orpea, a vendu l'ensemble de sa participation, soit 6,3% du capital. La cession de sa part s'est faite au prix de 111,85 euros par action, selon Société Générale * SANOFI SASY.PA - Liberum abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève l'objectif de cours à 99 euros contre 90 euros. * ADP ADP.PA - Deutsche Bank entame son suivi avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 205 euros. * COFACE COFA.PA - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

