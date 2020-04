Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 09/04/2020 à 08:07









(Actualisé avec contrats à terme, Air France-KLM, Sodexo, UBS, Credit Suisse et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 1% : * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA , lourdement frappé par les conséquences de la pandémie de coronavirus comme les autres acteurs mondiaux du transport aérien, a fait état jeudi d'un effondrement de son trafic passagers en mars. * SODEXO EXHO.PA a estimé jeudi que la crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus entamera son chiffre d'affaires de 2,4 à 2,8 milliards d'euros au deuxième semestre de son exercice 2019-2020. Pour les six premiers mois de son exercice décalé, Sodexo a fait état d'une hausse de 3,2% de son chiffre d'affaires à 11,7 milliards d'euros. * AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi avoir remporté 290 commandes nettes et livré 122 appareils au premier trimestre, précisant avoir réduit ses cadences de production en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. * UBS UBSG.S et CREDIT SUISSE CSGN.S ont annoncé jeudi reporter à plus tard dans l'année le versement d'une partie de leur dividende 2019. Le régulateur financier suisse avait critiqué la décision des banques suisses de maintenir le paiement de leur dividende pendant la crise du coronavirus. * RENAULT RENA.PA - Le conseil d'administration du groupe automobile doit se prononcer dans la journée sur le maintien ou non du dividende au titre de 2019, a-t-on appris mercredi de trois sources proches du groupe. * BOLLORÉ BOLL.PA a annoncé un projet d'offre publique d'achat sur BLUE SOLUTIONS BLUE.PA au prix de 17 euros par action. * LUFTHANSA LHAG.DE - Austrian Airlines, filiale autrichienne de la compagnie allemande, a déclaré mercredi avoir engagé des discussions avec le gouvernement de Vienne sur une possible aide publique visant notamment à limiter les suppressions de postes. * BONDUELLE BOND.PA a annoncé mercredi suspendre ses objectifs financiers pour l'exercice 2019-2020, tout en précisant avoir engagé "des actions visant à limiter les impacts défavorables de la crise". (Le communiqué: ) * BNP PARIBAS BNPP.PA - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et abaisse l'objectif de cours à 40 euros contre 50 euros. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Credit Suisse relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance" et abaisse l'objectif de cours à 19 euros contre 27 euros LE POINT sur les changements de recommandations à Paris AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.