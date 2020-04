Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 27/04/2020 à 08:13









(Actualisé avec Air France-KLM, Airbus, Nexity, Adidas, Bayer et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a déclaré vendredi avoir obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la France pour faire face à la quasi-paralysie du trafic aérien mondial provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus et annoncé qu'il réfléchirait ultérieurement à une opération de renforcement de ses fonds propres. [nL5N2CC739} * AIRBUS AIR.PA a demandé aux 135.000 employés de la société de se préparer à des réductions d'emplois potentiellement plus importantes qu'annoncées et averti que sa survie était en jeu sans action immédiate. Dans une lettre aux employés envoyée vendredi, le président exécutif de l'entreprise, Guillaume Faury, écrit qu'Airbus "perd de l'argent à une vitesse inédite" et qu'une baisse d'un tiers ou plus des taux de production ne reflète pas le pire des scénarios pour la compagnie. * NEXITY NEXI.PA - Le promoteur immobilier a annoncé lundi la nomination d'Alain Dinin comme président-directeur général (PDG) après le décès annoncé vendredi du directeur général Jean-Philippe Ruggieri des suites du coronavirus. * ENGIE ENGIE.PA - L'agence S&P a annoncé vendredi avoir abaissé la note de crédit d'Engie de A- à BBB+ avec perspective stable, s'attendant à ce que le bénéfice du groupe baisse en raison de la récession provoquée par le coronavirus alors qu'elle prévoyait de la croissance auparavant. * BAYER BAYGn.DE a déclaré lundi que le ralentissement économique dû au coronavirus l'a incité à adopter une position plus dure dans les négociations visant à régler les contentieux concernant ses désherbants à base de glyphosate accusés de provoquer le cancer. Le groupe a aussi annoncé une hausse de 10,2% de son Ebitda du quatrième trimestre, ressorti supérieur aux attentes. Le titre Bayer gagne plus de 4% dans les échanges en avant-Bourse. * ADIDAS ADSGn.DE a annoncé lundi un chiffre d'affaires en baisse de 19% au T1 et averti qu'il pourrait reculer de plus de 40% au T2 en raison de l'effet des mesures de confinement. * CAMPARI CPRI.MI est prêt à réaliser d'importantes acquisitions afin de maintenir son avance dans le cadre de la consolidation en cours du secteur des spiritueux, a déclaré le directeur général du groupe italien. Les principaux concurrents du groupe sont le britannique DIAGEO DGE.L ainsi que les français LVMH LVMH.PA et RÉMY-COINTREAU RCOP.PA . * ALTEN LTEN.PA a annoncé vendredi une croissance de l'activité de 7,3% au premier trimestre et a averti qu'il accuserait un repli de son activité de 9% au premier semestre. * ICADE ICAD.PA a annoncé vendredi une baisse de 10% de son chiffre d'affaires à 271,9 millions d'euros (-13,6% a périmètre constant) et maintient la suspension de ses prévisions annuelles face à la gravité et l'incertitude de la crise du coronavirus. (Le communiqué: https://bit.ly/3cNKh10) LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

