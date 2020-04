Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 07/04/2020 à 07:43









(Actualisé avec Thales, Edenred Nexans, Lufthansa et Fraport) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 7 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * THALES TCFP.PA a annoncé à son tour mardi supprimer le solde de son dividende 2019 et retirer ses objectifs financiers pour 2020 face à l'épidémie de coronavirus. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, se félicite de la promesse des gouvernements français et néerlandais d'apporter leur aide au groupe Air France-KLM, durement touché par la pandémie de coronavirus, dans une interview publiée lundi par Le Figaro, sans confirmer le montant que la compagnie aérienne cherche à emprunter auprès des banques. * AIRBUS AIR.PA a annoncé lundi l'arrêt temporaire de ses activités de production et d'assemblage sur ses sites de Brême et Stade, en Allemagne, et de Mobile, dans le sud des Etats-Unis, en réponse au ralentissement général du secteur aéronautique provoqué par la pandémie de coronavirus. * EDENRED EDEN.PA a annoncé mardi une réduction de 20% du dividende proposé au titre de 2019 et une diminution de 20% de la rémunération de son PDG en 2020. * NEXANS NEXS.PA a annoncé mardi une baisse de la rémunération du directeur général, des membres du conseil d'administration et du management ainsi qu'une prime mensuelle de 750 euros pour les salariés devant se rendre sur les sites de production. * LUFTHANSA LHAG.DE - Le directoire doit débattre dans la journée d'une immobilisation de la totalité de la flotte de la filiale à bas coûts Germanwings, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. * FRAPORT FRAG.DE - L'opérateur de l'aéroport de Francfort a fait état mardi d'une chute de 95,2% de son trafic passagers la semaine dernière. * ALTEN LTEN.PA a annoncé lundi le retrait de sa proposition de versement de dividende pour 2019. * IMERYS IMTP.PA a annoncé lundi la mise en place d'un plan d'urgence lié au coronavirus qui comprend notamment des économies de coûts et une baisse des investissements et la réduction de 20% sa proposition de dividende pour 2019. (Le communiqué: https://bit.ly/2XhZtPd) * SANOFI SASY.PA a dit lundi avoir réalisé un abondement de deux souches obligataires pour un montant de 500 millions d'euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

