(Actualisé avec Lufthansa) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 25 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * BAYER BAYGn.DE a annoncé mercredi qu'il verserait entre 10,1 et 10,9 milliards de dollars pour mettre fin à plusieurs dizaines de milliers de procédures judiciaires aux Etats-Unis impliquant le Roundup et le Dicamba, deux herbicides de sa filiale Monsanto. * LUFTHANSA LHAG.DE - L'homme d'affaires Hermann Thiele, qui possède 15,5% du capital de la compagnie aérienne, a déclaré au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'il allait approuver le plan de sauvetage, ouvrant la voie au dénouement de ce dossier. * EASYJET EZJ.L a publié mercredi une perte semestrielle plus lourde qu'attendu de 353 millions de livres sterling (389 millions d'euros). La compagnie aérienne n'a pas donné de prévisions pour le reste de l'exercice en cours mais a annoncé son intention de lever 450 millions de livres via une augmentation de capital afin de renforcer son bilan. * TELECOM ITALIA TLIT.MI a annoncé avoir conclu la vente d'une partie de sa participation dans sa filiale de tours mobiles Inwit à un consortium emmené par Ardian, une opération qui lui rapportera 1,6 milliard d'euros. * REXEL RXL.PA a annoncé avoir remboursé la ligne de crédit de 550 millions d'euros tirée fin mars à titre conservatoire, en évoquant une amélioration de l'activité par rapport au point bas atteint durant la première quinzaine d'avril, "notamment en France". (Le communiqué: ) * GTT GTT.PA a annoncé avoir remporté une commande en Chine pour la construction de deux réservoirs terrestres de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le port de Tianjin, d'une capacité de 220.000 m3 chacun. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

