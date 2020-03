Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 20/03/2020 à 08:26









(Actualisé avec Orange, Casino et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 20 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en hausse de plus de 3%: * RENAULT RENA.PA réunit dans la journée son conseil d'administration pour faire le point sur la crise provoquée en Europe par l'épidémie de coronavirus, ont dit à Reuters trois sources proches du groupe. * TOTAL TOTF.PA a annoncé un gel des embauches dans un message vidéo aux salariés, selon un responsable syndical. Par ailleurs, les travaux de maintenance ont été suspendus à la raffinerie de Feyzin (Rhône) en raison des mesures de confinement mises en oeuvre pour enrayer l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris de sources proches du groupe. * LVMH LVMH.PA , qui a conclu l'an dernier le rachat du joaillier américain Tiffany TIF.N pour 16,2 milliards de dollars, envisage d'acheter des actions de sa cible directement en Bourse, le cours du titre étant tombé sous le prix conclu, a rapporté jeudi Bloomberg News en citant des sources proches du dossier. * ORANGE ORAN.PA - L'opérateur français peut faire face à la hausse de la demande pendant la période de confinement destinée à ralentir la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus en France, a déclaré vendredi le PDG du groupe, Stéphane Richard. * CASINO CASP.PA a dit vendredi avoir signé un accord avec Aldi France en vue de la cession de magasins et d'entrepôts Leader Price en France métropolitaine, pour 735 millions d'euros. * FDJ FDJ.PA a dit jeudi anticiper une baisse de 120 millons d'euros de son chiffre d'affaires et un Ebitda annuel de 50 millions d'euros. * VOLVO VOLVb.ST - Le constructeur de poids lourds suédois a annoncé jeudi soir qu'il renonçait à son projet de dividende exceptionnels en précisant qu'une part importante de ses activités étaient à l'arrêt pour une durée encore impossible à préciser. * SIEMENS SIEGn.DE - Michael Sen, membre du directoire pressenti pour prendre la tête de la nouvelle filiale d'énergie que le groupe industriel prévoit de scinder cette année, a finalement quitté le groupe, a annoncé ce dernier jeudi, qui a également précisé que son président du directoire, Joe Kaeser, allait également quitter l'entreprise et qu'il serait remplacé par Roland Busch, son adjoint, au plus tard début 2021. * ENEL ENEI.MI - La compagnie d'électricité italienne a annoncé jeudi ne pas s'attendre à un impact important de l'épidémie de coronavirus sur ses résultats annuels après avoir enregistré un bénéfice d'exploitation en hausse de 17%, conforme à ses prévisions, en 2019. AIRBUS AIR.PA - Jefferies relève sa recommandation à "achat" contre "conserver" et abaisse l'objectif de cours à 80 euros contre 120 euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LE POINT sur les changements de recommandation à Paris (Service Marchés)

