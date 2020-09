Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 16/09/2020 à 08:55









(Complété avec Carrefour, Inditex, cours en avant-Bourse sur Lufthansa, Technicolor et Handelsbanken) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 16 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices signalent de faibles variations à l'ouverture, hormis pour le FTSE à Londres (-0,5%): * ENGIE ENGIE.PA réunira son conseil d'administration jeudi pour examiner le projet de rachat de l'essentiel de sa participation dans SUEZ SEVI.PA porté par VEOLIA VIE.PA mais aussi pour étudier des offres alternatives si Suez en présente d'ici là, ont indiqué à Reuters des sources au fait du dossier. Une autre source a dit à Reuters que Criteria, maison-mère de CAIXABANK CABK.MC et deuxième actionnaire de Suez, n'envisageait pas de participer au moindre consortium susceptible de soumettre une offre concurrente à celle de Veolia. * SUEZ SEVI.PA a annoncé mercredi un projet de cessions d'une partie de ses activités dans quatre pays européens à PreZero, branche du groupe Schwarz, pour 1,1 milliard d'euros, ce qui lui permettrait d'atteindre environ 40% de son objectif de rotation d'actifs fixé dans son plan stratégique Suez 2030. * CARREFOUR CARR.PA a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec le groupe canadien Food-X Technologies, spécialisé dans la gestion des commandes en ligne dans l'alimentaire. Ce partenariat permettra au groupe de distribution "d'améliorer la productivité et la rentabilité de ses opérations e-commerce", a-t-il dit. * ASTRAZENECA AZN.L - La Food and Drug Administration (FDA) a confirmé mardi que les examens cliniques sur le candidat-vaccin contre le COVID-19 du laboratoire britannique avaient été suspendus aux Etats-Unis dans l'attente des résultats d'une enquête sur une maladie développée par un participant aux tests en Grande-Bretagne. * LUFTHANSA LHAG.DE pourrait réduire sa flotte d'avions de de 130 apareils, soit 30 de plus que prévu initialement, a-t-on appris de deux sources proches du dossier selon lesquelles la compagnie aérienne allemande pourrait supprimer au total 28.000 postes, soit 2.000 de plus qu'évoqué jusqu'à présent. Le titre recule de 1,5% dans les transactions en avant-Bourse. * BAYER BAYGn.DE a annoncé mardi avoir réglé des milliers de procédures aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord global avec la justice américaine sur les plaintes liées à l'herbicide Roundup, accusé de provoquer des cancers. * INDITEX ITX.MC - Le groupe de prêt-à-porter, propriétaire de l'enseigne Zara, a renoué avec les bénéfices sur le trimestre clos fin juillet en dépit d'une chute de 31% des ses ventes affectées par la pandémie de coronavirus. Le titre est attendu en hausse de 2% à l'ouverture. * TECHNICOLOR TCH.PA a annoncé mercredi le résultat de son augmentation de capital d'un montant de 330 millions d'euros lancée début août. Le nombre d'actions nouvelles souscrites à titre irréductible et à titre réductible s'élève à 20.039.121 actions, représentant 18,1% de l'augmentation de capital avec DPS et sera intégralement alloué, a indiqué la société. Dans le cadre du plan de sauvegarde du groupe, les créanciers souscriront à la partie non souscrite de l'augmentation de Capital avec DPS pour un montant de 90.699.134 actions nouvelles, représentant 81,9% de l'augmentation de capital. * ROTHSCHILD & CO ROTH.PA a publié mardi soir un bénéfice net semestriel hors exceptionnels en baisse de près de 48% en évoquant des conditions de marché "très difficiles" et dit s'attendre à une baisse des revenus annuels de ses activités de conseil financier, un recul au deuxième semestre par rapport au premier dans la banque privée et la gestion d'actifs, mais à une poursuite de la croissance dans le "Merchant Banking". * SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe italien de mode a annoncé mardi qu'il était incapable de fournir des prévisions détaillées pour cete année en raison de l'incertitude liée à la pandémie de coronavirus, après un premier semestre marqué par une perte d'exploitation de 74 millions d'euros. * HANDELSBANKEN SHBa.ST a annoncé mercredi son intention de fermer près de la moitié de ses 380 agences d'ici à fin 2021 et de supprimer environ 1.000 postes en Suède sur les deux prochaines années. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

