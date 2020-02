Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 27/02/2020 à 08:18









(Actualisé avec contrats à terme, Carrefour, Safran, Engie, Dassault Aviation, Scor, Anheuser-Busch InBev, Zalando, Getlink, Bureau Veritas, LafargeHolcim, Standard Chartered, Bayer, Sunrise Communications, Adyen, changement de recommandation sur Remy Cointreau) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 février (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'au moins 2% en raison des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus : * CARREFOUR CARR.PA a annoncé jeudi une croissance du chiffre d'affaires de 3,1% en comparable en 2019 à 80,7 milliards d'euros et a relevé son objectif d'économies à 2,8 milliards d'euros à fin 2020 contre 2,6 milliards précédemment. * SAFRAN SAF.PA - L'équipementier aéronautique a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son résultat opérationnel en 2019, porté par les ventes de pièces détachées de moteurs, mais a prévenu d'une possible baisse de son chiffre d'affaires en 2020 liée à l'arrêt de la production du 737 MAX de Boeing BA.N . L5N2AR1AY * ENGIE ENGIE.PA a publié jeudi des résultats en nette hausse au titre de 2019, portés par ses activités de production d'électricité et de gestion d'énergie, et s'est fixé une nouvelle série d'objectifs de croissance à deux ans. * DASSAULT AVIATION AVMD.PA a annoncé jeudi un résultat net ajusté en hausse à 814 millions d'euros contre 681 millions d'euros un an plus tôt mais prévoit en 2020 un chiffre d'affaires en retrait et des livraisons de Rafale divisées par deux. * VIVENDI VIV.PA /MEDIASET MS.MI - Un tribunal néerlandais a rejeté mercredi la demande de Vivendi VIV.PA de suspendre le projet de Mediaset MS.MI de créer une holding aux Pays-Bas pour y regrouper ses activités en Espagne et en Italie. * EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi un résultat opérationnel courant de 2 milliards d'euros, en hausse de 8,0%, pour 2019 et a relevé son dividende de 16,7% à 2,80 euros par action. * FNAC DARTY FNAC.PA a fait état d'un bénéfice net des activités poursuivies à 114 millions d'euros contre 158 millions d'euros un an auparavant et a confirmé ses objectifs à moyen terme. (Le communiqué: https://bit.ly/32ruhxF) * SCOR SCOR.PA a annoncé jeudi un résultat net de 422 millions d'euros, en hausse de 31%, et un dividende de 1,80 euro par action. * GETLINK GETP.PA a annoncé jeudi un bénéfice net annuel consolidé en hausse de 20% à 159 millions d'euros et un Ebitda annuel à 560 millions d'euros, en baisse de 2%. Il fixe un objectif d'Ebitda à 580 millions d'euros pour 2020. * IPSOS ISOS.PA a annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3,8% à 2 milliards d'euros et a confirmé ses objectifs annuels tout en ajoutant que ses activités seraient impactées en Chine selon la durée de l'épidémie. * BUREAU VERITAS BVI.PA a fait état jeudi d'un résultat net part du groupe de 368 millions d'euros, en progression de 10,6% et prévoit pour 2020 d'atteindre une solide croissance organique du chiffre d'affaires et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé. * NOKIA NOKIA.HE explore des options stratégiques et travaille avec des conseillers en vue de vente et de fusion potentielles d'actifs, rapporte mercredi Bloomberg, citant des sources informées du projet. * BAYER BAYGn.DE a annoncé jeudi viser une croissance de son Ebitda ajusté de 9,6% cette année à la faveur des ventes de produits agricoles et pharmaceutiques. * LAFARGEHOLCIM LHN.S - Le cimentier a annoncé jeudi un bénéfice net annuel légèrement supérieur aux attentes et s'attend à des conditions de marché solides dans la plupart des pays cette année mais à un ralentissement en Chine. * ANHEUSER-BUSCH INBEV ABI.BR , premier brasseur mondial, a subi une baisse plus importante que prévu de son bénéfice au quatrième trimestre et prévoit des résultats sans éclat en 2020, en partie à cause de l'épidémie de coronavirus en Chine. * ZALANDO ZALG.DE a dit jeudi s'attendre à un ralentissement de 15% à 20% de la croissance des ventes en 2020 après avoir connu une forte hausse de ses résultats au dernier trimestre 2019 grâce aux promotions du Black Friday. * STANDARD CHARTERED STAN.L a enregistré un bon de 46% de son bénéfice annuel mais a prévenu que l'épidémie du coronavirus devrait impacter sa rentabilité. * SUNRISE COMMUNICATIONS SRCG.S table sur une progression de son bénéfice d'exploitation en 2020 après avoir enregistré des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes, a annoncé l'opérateur télécoms suisse. * ADYEN ADYEN.AS , spécialisé dans le traitement des paiements, a fait état jeudi d'une augmentation de 37% de son bénéfice d'exploitation au second semestre. * REMY COINTREAU RCOP.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

