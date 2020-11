Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 05/11/2020 à 07:44









(Actualisé avec Société Générale, ArcelorMittall, AstraZeneca, Commerzbank, Lufthansa, Spie, Arkema, Nexans et CGG) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA est revenue dans le vert au troisième trimestre grâce au retour à meilleure fortune du trading actions et à une nette baisse de ses charges, après deux trimestres consécutifs de pertes sur fond de crise sanitaire, économique et financière. * ARCELORMITTAL MT.LU MT.AS a annoncé jeudi un bénéfice courant au T3 supérieur aux attentes grâce à la reprise de la demande dans toutes les régions. * AIRBUS AIR.PA - Fitch a abaissé la note d'émetteur long terme du groupe de A- à BBB+, avec une perspective stable, pour prendre en compte le scénario d'une reprise plus longue qu'anticipé initialement du marché de l'aviation commerciale. (Le communiqué: ) * SUEZ VIE.PA - Le fonds activiste CIAM, favorable à l'offre d'achat de Veolia VIE.PA s'apprête à demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de Suez qui pourrait se tenir d'ici fin janvier, a rapporté mercredi le Figaro, en citant la PDG de CIAM. * ASTRAZENECA AZN.L - L'objectif de livrer au gouvernement britannique 30 millions de doses du vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca avec l'université d'Oxford n'a pas été atteint et seulement quatre millions de doses seront livrées cette année, a déclaré mercredi la responsable du programme. * EIFFAGE FOUG.PA a confirmé tabler sur une forte baisse de son activité et de ses résultats sur l'ensemble de l'année, après un troisième trimestre marqué par un recul de 13,7% du chiffre d'affaires à périmètre et changes constants. * COMMERZBANK CBKG.DE a fait état jeudi d'une perte au T3 sous les effets conjugués d'une restructuration et des effets de la crise sanitaire. * LUFTHANSA LHAG.DE a publié jeudi une perte nette de deux milliards d'euros au T3 en raison des restrictions sur les voyages et a annoncé que les nouvelles mesures de restriction prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 pèseraient sur ses activités au T4. * EDF EDF.PA - Bercy et le ministère de la Transition écologique travaillent à un programme de construction de six réacteurs nucléaires d'ici à 2044 sur la base d'un devis de 47,2 milliards d'euros, selon un document publié mercredi par Contexte. * ARKEMA AKE.PA a publié jeudi un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros au T3, en baisse de 9% à périmètre et changes constants (-18% au T2 2020) et prévenu que le CA au T4 pourrait reculer d'environ 7% par rapport au T4 2019 à périmètre et change constants. * SPIE SPIE.PA a publié jeudi un Ebidta au T3 en baisse de 10,4% sur un an à 96,4 million d'euros, a fait état d'une bonne reprise de ses activités et a confirmé ses prévisions pour le second semestre. * CGG GEPH.PA a fait état jeudi au titre du troisième trimestre d'un chiffre d'affaires des activités de 199 millions de dollars, stable d'un trimestre sur l'autre, et d'une perte opérationnelle des activités de 38 millions de dollars. * NEXANS NEXS.PA a resserré jeudi sa prévision de fourchette d'Ebitda 2020, à 320-360 millions d'euros contre une précédente prévision entre 310 et 370 millions d'euros, après avoir publié ses résultats du T3. * BPER BANCA EMII.MI - La cinquième banque d'Italie a fait état mercredi d'une baisse moins marquée qu'attendu de ses bénéfices au troisième trimestre grâce à la croissance de ses revenus et à la diminution de ses provisions sur créances douteuses. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

