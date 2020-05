Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 11/05/2020 à 08:17









(Actualisé avec LafargeHolcim, secteur du tourisme, H&M, Henkel) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 11 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT RENA.PA - Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a qualifié samedi "d'irresponsable" la posture de la CGT qui a obtenu par une décision de justice la suspension de la production dans l'usine de Renault à Sandouville (Seine-Maritime). * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a annoncé samedi qu'elle contrôlerait la température de ses voyageurs au départ de l'ensemble de ses vols à partir du 11 mai, début du déconfinement national, afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. * LAFARGEHOLCIM LHN.S a annoncé lundi l'échec de son projet de vente de ses activités aux Philippines, valorisées 2,15 milliards de dollars (près de 2 milliards d'euros), faute d'avoir obtenu à temps l'autorisation des autorités locales de la concurrence. * SECTEUR DU TOURISME .SXTP - Les Etats européens devraient garantir les bons d'achats susceptibles d'être offerts en échange des voyages annulés du fait de l'épidémie du nouveau coronavirus tout en commençant à lever certaines restrictions frontalières pour favorises les déplacements. Ces éléments figurent dans un document intitulé "L'Europe a besoin d'une pause", texte vu par Reuters, que la Commission européenne prévoit de publier pour tenter de sauver une partie de la saison touristique estivale. * H&M HMb.ST - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "vendre" conte "neutre". * HENKEL HNKG_p.DE - Le chiffre d'affaires du fabricant de produits de grande consommation a reculé de 0,8% au premier trimestre, le bond des ventes de détergents pour le linge et de produits d'entretien ménager ayant été contrebalancé par une chute des ventes d'adhésifs et des soins de beauté. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LE POINT sur les recommandations à Paris:

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.