(Actualisé avec Amundi/BNP Paribas/Société Générale, Deutsche Börse, Fiat Chrysler et Sanofi) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 18 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AMUNDI AMUN.PA /BNP PARIBAS BNPP.PA /SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Amundi et BNP Paribas font partie des sociétés étudiant une offre sur Lyxor, la filiale de gestion de Société Générale, selon trois sources approchées par Reuters. * DEUTSCHE BÖRSE DB1Gn.DE a annoncé mardi le rachat d'une participation de 80% dans la société de conseil aux actionnaires Institutional Shareholder Services (ISS) pour environ 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros). * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCHA.MI FCAU.N - Un juge de Detroit a rejeté mardi certains des chefs d'inculpation retenus contre un haut dirigeant de Fiat Chrysler dans le cadre d'une enquête gouvernementale sur une fraude présumée du constructeur dans le contrôle des émissions de ses moteurs diesel. * SANOFI SASY.PA - La Food and Drug Administration (FDA) étudie en priorité une demande de mise sur le marché américain de l'avalglucosidase alpha pour le traitement enzymatique substitutif de long terme des patients atteints de la maladie de Pompe et rendra sa décision le 18 mai prochain. * PLASTIVALOIRE PLVP.PA a publié mardi un chiffre d'affaires annuel en baisse de 13,6% à 629,2 millions d'euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

