Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 01/04/2020 à 07:55









(Actualisé avec constructeurs automobiles, Plastic Omnium, Total, Saint-Gobain, Carrefour, Maurel & Prom) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 1er avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT RENA.PA , PSA PEUP.PA - Les immatriculations de voitures neuves en France ont dégringolé de 72,25% en mars, conséquence de l'interruption brutale du trafic dans les concessions à cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement de la population pour l'endiguer. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a décidé mardi de supprimer toute distribution de dividende au titre de l'exercice 2019 et de suspendre ses objectifs 2020 communiqués le 6 février dernier compte tenu des incertitudes liées à l'épidémie de Covid-19. * NATIXIS CNAT.PA a annoncé mardi soir renoncer à proposer un dividende au titre de 2019, se conformant ainsi à la recommandation de la Banque centrale européenne (BCE) au secteur. * ELIS ELIS.PA a annoncé l'annulation de son dividende au titre de 2019, la suspension de ses acquisitions et un réaménagement du test de covenant bancaire en précisant ne pas être en mesure de donner de nouveaux objectifs pour 2020. * PLASTIC OMNIUM PLOF.PA a annoncé réduire son dividende à 0,49 euro par action contre 0,74 euro. Le groupe a dit avoir suffisamment de trésorerie à court terme pour résister à l'arrêt de sa production. * TOTAL TOTF.PA - Moody's a abaissé la perspective du groupe à négative contre stable en maintenant sa note de crédit à AA3. * TF1 TFFP.PA a annoncé mercredi le retrait de ses objectifs 2020 et dit attendre le mois d'août pour prendre une décision sur un éventuel dividende. * MAUREL & PROM MAUP.PA a annoncé mercredi, à l'occasion de la publicaiton de ses résultats annuels, le lancement d'un plan d'action "drastique et approfondi" pour réduire ses coûts d'exploitation et administratifs, ainsi que ses programmes d'investissements * SAINT-GOBAIN SGOB.PA - Jefferies a relevé sa recommandation à "conserver" contre "sous-performance". * CARREFOUR CARR.PA a annoncé mercredi un partenariat avzc Uber Eats, qui l'assistera dans la livraison de ses produits pendant la période de confinement. * ADIDAS ADSGn.DE a annoncé l'arrêt du programme de rachats d'actions d'un milliard d'euros prévu cette année afin de préserver sa trésorerie. * MUNICH RE MUVGn.DE a retiré ses prévisions de résultats pour cette année et suspendu ses rachats d'actions. * PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de freins BREMBO BRBI.I a annoncé mardi détenir 2,43% du capital du spécialiste des pneus en évoquant "une approche de long terme non spéculative". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.