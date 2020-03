Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 23/03/2020 à 08:54









(Actualisé avec Saint-Gobain, TF1, Total, EDF, Schneider Electric, Royal Dutch Shell) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 23 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture des indices de référence en baisse d'environ 4% : * AIRBUS AIR.PA , qui a annoncé lundi la suspension de ses prévisions pour 2020 et la signature d'une nouvelle facilité de crédit, ne demande pas un soutien direct des gouvernements, a déclaré le directeur général lors d'une conférence téléphonique. * TOTAL TOTF.PA a dévoilé lundi un plan d'action "immédiat" pour s'adapter au contexte du plongeon des cours du brut, annonçant notamment la suspension de son programme de rachat d'actions. * SAINT-GOBAIN SGOB.PA a suspendu lundi ses objectifs financiers pour 2020 et a annoncé avoir souscrit une nouvelle ligne de crédit de 2,5 milliards d'euros en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a suspendu à son tour lundi ses objectifs financiers annuels en raison de la pandémie de nouveau coronavirus dont le groupe français ne peut pas encore mesurer l'impact. * VINCI SGEF.PA a annoncé lundi que la pandémie de coronavirus avait un impact significatif sur ses activités et qu'il ne pourrait pas atteindre ses objectifs financiers 2020. * TF1 TFFP.PA a annoncé lundi la suspension de ses objectifs financiers annuels en raison de l'épidémie de coronavirus, qui va à la fois peser sur ses revenus publicitaires et provoquer l'arrêt de son activité de production de contenus. * KERING PRTP.PA a déclaré vendredi ne pas exclure une baisse de 15% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en données comparables, en raison de la pandémie de coronavirus, qui, selon le groupe français, ne remet toutefois pas en cause "les moteurs structurels" du développement du secteur du luxe. * EDF EDF.PA a maintenu l'objectif d'EBITDA 2020 pour ce qui concerne le seuil bas de la fourchette et averti qu'il est susceptible d'être revu lorsque les prévisions de disponibilité ainsi que les évaluations des coûts associés auront pu être affinées. * VALLOUREC VLLP.PA a annoncé également vendredi avoir suspendu ses prévisions de résultats pour 2020. * ORANGE ORAN.PA - Le PDG du groupe, Stéphane Richard, a demandé le report du lancement en France de Disney+, la plate-forme de vidéos en streaming du géant du divertissement Walt Disney DIS.N , en arguant d'un risque de saturation des réseaux. * ROYAL DUTCH SHELL RDSa.L a abaissé lundi son objectif de dépenses d'investissement pour cette année d'environ 5 milliards de dollars et a suspendu la prochaine tranche de son programme de rachat d'actions. LE POINT sur les changements de recommandation à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.