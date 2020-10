Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 27/10/2020 à 07:55









(Actualisé avec Novartis, Orange, Engie et Covestro) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * CAPGEMINI CAPP.PA a fait état mardi d'un rebond plus fort que prévu de son activité au troisième trimestre qui devrait lui permettre d'atteindre le haut de la fourchette de ses objectifs financiers pour 2020. * HSBC HSBA.L a dit mardi vouloir réduire sa taille et ses coûts et changer de modèle pour s'éloigner des revenus liés au taux d'intérêt au profit des activités rémunérées par des honoraires. La banque a fait état d'une baisse de 35% de son bénéfice trimestriel, un repli moins accusé que prévu, et a annoncé une diminution du montant des ses provisions pour pertes de créances. * SANTANDER SAN.MC a publié mardi un bénéfice net au T3 plus que triplé à 1,75 milliard d'euros. Son bénéfice il y a un an avait été plombé par d'importantes charges exceptionnelles au Royaume-Uni. * NOVARTIS NOVN.S a fait état mardi d'un bénéfice net au T3 en légère hausse à 3,47 milliards de dollars (2,93 milliards d'euros) et dit s'attendre désormais à une croissance à deux chiffres de son résultat d'exploitation en 2020. * LVMH LVMH.PA - La Commission européenne a donné lundi son feu vert au projet d'acquisition de Tiffany TIF.N par LVMH, a annoncé le joaillier américain. Le projet de mariage à 16 milliards de dollars (13,5 milliards d'euros) entre Tiffany et le géant français du luxe a désormais été approuvé par toutes les autorités de régulation, a ajouté Tiffany. * ORANGE ORAN.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre sous-pondérer. * ENGIE ENGIE.PA - HSBC reprend son suivi avec une recommandation à l'achat. * ROLLS-ROYCE RR.L envisage de fermer temporairement des usines et de réduire le temps de travail dans le cadre de nouvelles mesures d'économies, rapporte lundi le Financial Times https://www.ft.com/content/58ec0265-d066-445e-ac4e-fb919206b45e. * COVESTRO 1COV.DE a publié mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes en citant les effets de réductions de coûts, de l'augmentation des volumes sur la région Asie-Pacifique et d'une reprise de la demande. * SMCP SMCP.PA - Le propriétaire des marque de mode Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac a publié lundi soir un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 10,6% à données comparables et présenté les principaux objectifs de son plan stratégique à l'horizon 2025, qui mise entre autres sur le développement de son réseau de magasins en Chine. * SEB SEBF.PA a publié des résultats sur neuf mois en baisse par rapport à 2019 et dit tabler pour l'ensemble de l'année sur un recul de 5% à 6% de ses ventes et de 25% à 30% de son résultat opérationnel à changes et périmètre constants. (Le communiqué: ) * BRENNTAG BNRGn.DE - Le groupe allemand de distribution de produits chimiques a annoncé lundi son intention de supprimer 1.300 postes sur environ 17.500 dans le cadre d'un plan de "transformation" censé permettre une amélioration de la rentabilité opérationnelle. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.