(Ajoute Astrazeneca, EDF) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ASTRAZENECA AZN.L a annoncé mardi avoir suspendu l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 après qu'un des participants a contracté une affection inexpliquée. AstraZeneca a perdu plus de 8% dans les échanges hors séance après la clôture des marchés américains. * AIRBUS AIR.PA a fait état mardi de 370 commandes brutes d'avions depuis le début de l'année, au 31 août, et a dit avoir livré 284 appareils dans le même temps, soit un recul de 43% par rapport à la même période de l'année dernière. * EDF EDF.PA a annoncé mardi soir avoir lancé deux nouvelles émissions d'obligations hybrides libellées en euros pour un montant nominal total de 2,1 milliards d'euros. Cette opération intervient après l'annonce plus tôt mardi d'une émission d'une obligation verte convertible de 2,4 milliards d'euros qui a plombé le cours de Bourse d'EDF (-5,9%). * BENETEAU CHBE.PA , acteur majeur de l'industrie nautique et de l'habitat de loisir, a présenté mardi un plan mondial de réduction de ses capacités de production et de ses effectifs pour s'adapter aux conséquences de la pandémie due au nouveau coronavirus. * TOD'S TOD.MI a fait état mardi d'une perte opérationnelle au premier semestre en raison des fermetures de magasins et de sites de production entraînées par la crise du coronavirus. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

