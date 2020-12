Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 07/12/2020 à 07:24









(Actualisé avec UniCredit/Monte dei Paschi, AstraZeneca, BioNTech, Bayer, EQT, Lufthansa et EDF) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 7 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI VIV.PA - Le gouvernement italien a demandé samedi à la justice administrative de repousser sa décision sur l'opportunité d'annuler le gel des deux tiers de la participation de Vivendi dans le diffuseur italien MEDIASET MS.MI . * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA et le Crédit du Nord ont approuvé ce week-end la fusion de leurs réseaux bancaires, une mesure qui aboutira à la création d'une nouvelle banque de détail en France, rapporte dimanche le journal Les Echos https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/societe-generale-et-credit-du-nord-valident-la-fusion-de-leurs-reseaux-1271544. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a par ailleurs annoncé vendredi que les exigences de fonds propres que lui avait fixées la Banque centrale européenne (BCE) pour le 1er janvier 2021 étaient inchangées, en assurant disposer d'une "confortable" marge en la matière. * UNICREDIT CRDI.MI /MONTE DEI PASCHI BMPS.MI - La démission de Jean-Pierre Mustier de son poste d'administrateur délégué d'UniCredit n'a rien à voir avec une éventuelle acquisition de Monte dei Paschi (MPS), a déclaré le nouveau président désigné d'UniCredit, Pier Carlo Padoan, dans un entretien au quotidien italien Corriere della Sera publié dimanche. * ASTRAZENECA AZN.L - Serum Institute of India, premier producteur mondial de vaccins en volume, a annoncé lundi avoir demandé une autorisation pour l'utilisation en urgence en Inde du candidat vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca. * BIONTECH 22UAy.DE - Le gouvernement britannique a annoncé dimanche se préparer à devenir le premier pays à diffuser le candidat vaccin développé par Pfizer PFE.N et BioNTech en le mettant à la disposition des hôpitaux puis des cabinets médicaux. * BAYER BAYGn.DE a annoncé lundi avoir signé un accord avec Atara Biotherapeutics ATRA.O pour produire et distribuer la thérapie expérimentale contre le cancer développée par le laboratoire américain. * EQT EQTAB.ST a annoncé lundi céder le spécialiste de la logistique des bâtiments industriels Apleona, ancienne filiale de l'allemand Bilfinger GBFG.DE , à la société de capital investissement PAI Partners pour environ 1,6 milliard d'euros. * LUFTHANSA LHAG.DE aura supprimé 29.000 postes à la fin de l'année et prévoit d'en supprimer 10.000 supplémentaires l'année prochaine en Allemagne en raison de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités, selon le journal dominical allemand Bild am Sonntag. * EDF EDF.PA - Greenpeace France annonce lundi dans un communiqué avoir été destinataire de documents "extrêmement détaillés" portant sur tous les systèmes de protection de l'EPR de Flamanville. "Le contenu de certains de ces documents et la manière dont ils sont parvenus à Greenpeace France révèlent des fragilités très inquiétantes dans le traitement et la circulation de données sensibles au sein d'EDF et de ses sous-traitants", lit-on dans le communiqué. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.