(Actualisé avec Airbus, Tui, ThyssenKrupp, Deutsche Telekom, Carlsberg et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 13 août (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse modérée : * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Les pilotes d'Air France ont approuvé par référendum un plan de réorganisation du réseau domestique de la compagnie aérienne, ce qui ouvre la voie à une expansion programmée de sa filiale à bas coûts Transavia, a annoncé Air France mercredi. * AIRBUS AIR.PA - Le gouvernement américain a maintenu mercredi à 15% les tarifs douaniers imposées aux avions fabriqués par Airbus en dépit des efforts de l'Union européenne pour résoudre un différend sur les subventions accordées à l'industrie aéronautique qui dure depuis des années. * TUI TUIT.L TUIGn.DE , premier voyagiste mondial, a fait état jeudi d'une perte nette de 1,1 milliard d'euros en raison des effets de la crise sanitaire. * THYSSENKRUPP TKAG.DE a dit jeudi prévoir une perte annuelle d'un milliard d'euros pour sa division sidérurgie, que le conglomérat allemand sera contraint de remanier, à moins qu'il ne décide de la vendre. * DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE a fait état jeudi de résultats trimestriels en hausse à la suite de la cession à Sprint de sa filiale américaine T-Mobile TMUS.O . * CARLSBERG CARLb.CO a dit s'attendre à une baisse de 10% à 15% de son bénéfie d'exploitation annuel en organique en raison de l'impact des mesures de confinement sur ses ventes en Chine et en Europe occidentale. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

