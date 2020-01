(Actualisé avec Renault, PSA et Danone) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT RENA.PA Jean-Dominique Senard a affirmé lundi que l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est "tout sauf morte" dans une interview publiée par le quotidien belge L'Echo. * PEUGEOT PEUP.PA Le constructeur automobile allemand Opel, filiale du groupe français PSA, se prépare à supprimer jusqu'à 4.100 emplois sur fond de baisse mondiale des ventes de voitures et de bouleversement technologique du secteur, rapporte lundi soir l'agence de presse Bloomberg. * DANONE DANO.PA SocGen abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter" et ajuste son objectif de cours à 69 euros contre 82 euros précédemment. * VIVENDI VIV.PA a demandé à la justice néerlandaise d'empêcher la fusion prévue de MEDIASET MS.MI et de sa filiale espagnole Mediaset España TL5.MC au sein d'une holding de droit néerlandaise, a annoncé le groupe italien lundi. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Marc Angrand)