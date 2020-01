Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 24/01/2020 à 07:41









(Actualisé avec Rémy Cointreau, Ericsson, Altice Europe, Givaudan, Unilever) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARREFOUR CARR.PA a fait état jeudi d'une accélération de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre, portée par sa dynamique au Brésil alors que les conditions sont restées difficiles en France, notamment en raison des grèves de décembre, et il a dit anticiper une progression de son résultat opérationnel courant annuel. * RÉMY COINTREAU RCOP.PA a publié vendredi un chiffre d'affaires sur neuf mois en baisse de 4,1% et la suspension de ses objectifs annuel et de moyen terme. * ERICSSON ERICb.ST - Le groupe suédois d'équipements de réseaux de télécommunications a annoncé vendredi une forte hausse de son bénéfice d'exploitation ajusté au quatrième trimestre 2019 tout en expliquant que la période avait été affectée par le ralentissement de ses activités aux Etats-Unis. * ENGIE ENGIE.PA a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le groupe portugais EDPR EDPR.LS pour la création d'une coentreprise à 50-50 dans le domaine de l'éolien en mer. * SAINT GOBAIN SGOB.PA - DBMP LLC, une entité du groupe aux Etats-Unis, a déposé une requête auprès du tribunal des faillites avec pour objectif de permettre de parvenir à une résolution certaine, définitive et équitable de l'ensemble des réclamations actuelles et futures liées aux produits ayant contenu de l'amiante fabriqués ou vendus par l'ancienne entité CertainTeed Corporation. La décision de DBMP LLC ne devrait pas affecter de manière significative la situation financière du groupe. (Le communiqué: https://bit.ly/38AFu0K) * ALTICE EUROPE ATCA.AS a annoncé une opération de simplification de la structure du capital du groupe permettant un accès direct aux flux de trésorerie d'Altice France et Altice International tout en allongeant la maturité moyenne de la dette et une baisse de son coût. * TAKEAWAY.COM TKWY.AS a annoncé jeudi que la Competition and Markets Authority (CMA), l'autorité de la concurrence britannique, pourrait finalement ouvrir une enquête sur son projet de rachat de JUST EAST JE.L , ce qui retarderait l'opération. * GIVAUDAN GIVN.S - Le fabricant suisse d'arômes et de parfums a déclaré être en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2020 après une hausse d'environ 6% de son bénéfice net et de ses ventes en données organiques en 2019. * UNILEVER ULVR.L UNA.AS - Jefferies a relevé sa recommandation sur le groupe anglo-néerlandais de produits de grande consommation de "conserver" à "acheter", jugeant que la valorisation actuelle pourrait favoriser l'irruption d'actionnaires activistes. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.