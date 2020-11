Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 27/11/2020 à 08:20









(Actualisé avec BBVA/Banco Sabadell, Unilever, Solocal, contrats à terme et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture prudente : * ASTRAZENECA AZN.L va probablement procéder à un nouvel essai international pour évaluer l'efficacité de son candidat vaccin contre le COVID-19 à un faible dosage, a annoncé Pascal Soriot, PDG du groupe, cité jeudi par l'agence Bloomberg. * SAINT-GOBAIN SGOB.PA - Compte tenu de ses résultats trimestriels, le groupe a annoncé jeudi que son résultat d'exploitation au second semestre serait en progression à structure et taux de change comparables par rapport à l'an dernier et qu'il avait l'intention de proposer un dividende annuel de 1,33 euro par action. * BBVA BBVA.MC /BANCO SABADELL SABE.MC - Les deux banques espagnoles ont mis fin vendredi à leurs discussions sur un éventuel mariage en raison de leur incapacité à se mettre d'accord sur les termes financiers d'une telle fusion. * UNILEVER ULVR.L UNA.AS vit sa dernière journée de cotation à la Bourse d'Amsterdam après la fusion du groupe en une seule entité basée à Londres. * BNP PARIBAS BNPP.PA - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé jeudi que sa commission des sanctions avait infligé à BNP Paribas une sanction pécuniaire d'un million d'euros en raison d'instructions de vote erronées transmises à 44 émetteurs à la suite d'anomalies techniques ou d'erreurs humaines en avril et mai 2018. * SOLOCAL LOCAL.PA - Le groupe de services numériques a indiqué vendredi que l'impact du deuxième confinement mis en oeuvre en France sur son activité était "nettement plus limité" que lors du premier confinement instauré au printemps. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

