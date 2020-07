Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 17/07/2020 à 07:59









(Actualisé avec Sanofi, Daimler, Ericsson, Volvo, Nicox et changements de recommandation à Paris) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 17 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI SASY.PA s'intéresse à plusieurs biotechs américaines, dont Principia, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. * DAIMLER DAIGn.DE a annoncé jeudi qu'il ferait état d'une perte d'exploitation de l'ordre de 1,68 milliard d'euros au deuxième trimestre, un montant moindre que ce qu'anticipaient les analystes. * NATIXIS CNAT.PA va fusionner ses activités de crédit dans les secteurs des matières premières et des infrastructures, une réorganisation qui pourrait se traduire par des suppressions de postes, ont déclaré plusieurs sources à Reuters. * CNP ASSURANCES CNPP.PA - Candidat à la vice-présidence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Jean-Paul Faugère a démissionné mercredi de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de CNP Assurances, a annoncé le groupe jeudi dans un communiqué. * ERICSSON ERICb.ST a fait état vendredi d'un résultat opérationnel ajusté meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre et a maintenu ses objectifs financiers pour 2020 et 2022. * VOLVO VOLVb.ST a fait état vendredi d'un résultat opérationnel ajusté meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre. * BOIRON BOIR.PA a annoncé jeudi des ventes au T2 en baisse de 14,5% sur un an et a dit anticiper un bénéfice et un chiffre d'affaires en baisse en 2020. * VRANKEN-POMMERY VRKP.PA a dit jeudi anticiper un résultat d'exploitation annuel en baisse à 20,3 millions d'euros. * VOYAGEURS DU MONDE ALVDM.PA - La banque publique d'investissement bpiFrance est entrée au capital de la société holding de Voyageurs du Monde à l'occasion d'une augmentation de capital du voyagiste haut-de-gamme, frappé comme l'ensemble du secteur par l'impact brutal de l'épidémie liée au coronavirus sur le tourisme mondial. * NICOX NCOX.PA a fait état d'un chiffre d'affaires de 600.000 euros et d'une position de trésorerie de 40,4 millions d'euros à la fin juin. LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATION A PARIS: L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Patrick Vignal et Blandine Hénault)

