(Actualisé avec Beiersdorf) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 16 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse : * PSA PEUP.PA fait état jeudi d'un recul de 10% de ses ventes mondiales en volume en 2019, plombées par une réduction de moitié des ventes en Chine et Asie du Sud-Est et une baisse en Europe. * ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité inférieures à ses objectifs à moyen terme sur l'ensemble de son exercice fiscal 2019/2020. (Le communiqué: https://bit.ly/2RmLEuf) * CREDIT AGRICOLE CAGR.PA démantèlera le 2 mars 35% du mécanisme de garantie "switch" mis en place entre les caisses régionales et Crédit Agricole S.A, a annoncé mercredi la banque française. * AIRBUS AIR.PA estime que la demande pour son long-courrier A330neo est suffisante pour maintenir sa production stable, a déclaré mercredi à Reuters le directeur commercial du groupe européen Christian Scherer. * BEIERSDORF BEIG.DE - Le groupe allemand s'est dit "prudemment optimiste" pour 2020 malgré un nouveau trimestre de ralentissement de la croissance des ventes pour ses activités dans les adhésifs et les soins de la peau. * GEBERIT GEBN.S - Le groupe suisse de sanitaires et de plomberie a annoncé jeudi une croissance organique de 1,9% au quatrième trimestre grâce à une forte croissance des ventes au Europe de l'Est et en Italie. Le titre perd toutefois 1,7% en avant-Bourse. * SOLOCAL LOCAL.PA a annoncé mercredi une croissance de ses ventes Digital de 7% au quatrième trimestre, ce qui permet au groupe d'atteindre une stabilisation des ventes de ce segment sur l'ensemble de l'année 2019. (Le communiqué: https://bit.ly/2Tvmcp8) * ARKEMA AKE.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". * INFINEON IFXGnDE - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" * NEOEN NEOEN.PA - Société générale abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève l'objectif de cours à 30 euros contre 27,50 euros. * CAMPARI CPRI.MI - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et relève l'objectif de cours à 10 euros contre 8,50 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)