(Actualisé avec Renault/Dongfeng Motor, Carmat et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 14 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT RENA.PA a annoncé mardi une nouvelle stratégie sur le marché automobile chinois centrée sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires. Le constructeur français a confirmé parallèlement son désengagement de sa coentreprise avec son partenaire chinois Dongfeng Motor 0489.HK . Le conseil d'administration de Renault a par ailleus décidé jeudi la suppression du dividende prévu au titre de 2019 et annoncé un geste des dirigeants du groupe au losange sur leur rémunération face à la crise du coronavirus. Vendredi, le président, Jean-Dominique Senard, a déclaré que le groupe envisageait des prêts bancaires garantis dont le montant pourrait être de l'ordre de quatre à cinq milliards d'euros. * PUBLICIS PUBP.PA annoncé lundi le lancement d'un plan d'économies de 500 millions d'euros "pleinement effectif en 2020" et proposé de réduire son dividende de moitié pour s'adapter à la dégradation du marché publicitaire liée à la pandémie de coronavirus. * CARREFOUR CARR.PA - La filiale brésilienne du groupe a vu ses ventes en ligne multipliées par plus de trois depuis un mois en raison des mesures de confinement en vigueur dans le pays mais le coût des recrutements et des adaptations liées à la pandémie de coronavirus risque d'occulter cette croissance, a déclaré son directeur général à Reuters. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a demandé à l'Etat français plusieurs milliards d'euros afin de pouvoir répondre aux besoins de trésorerie d'Air France pour les quatre à cinq prochains mois, a rapporté samedi le quotidien français les Echos. Jeudi, le groupe avait expliqué qu'il aurait besoin de liquidités au mieux d'ici le troisième trimestre et s'était dit confiant dans la possibilité d'obtenir les financements nécessaires auprès, notamment, des Etats français et néerlandais. * PSA PEUP.PA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCHA.MI - Les équipes qui travaillent sur le projet de rapprochement entre les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles "accélèrent le rythme" pour boucler l'opération, assure le président du directoire de PSA Carlos Tavares dans une note interne que Reuters a pu consulter. * CARMAT ALCAR.PA - Ladenburg Thalmann entame son suivi avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours à 30,25 euros. * KAUFMAN & BROAD KOF.PA a décidé jeudi de réduire son dividende 2019 de 2,50 euros à 1,75 euro par action. * SUEZ SEVI.PA a annoncé jeudi que son conseil d'administration proposerait à l'assemblée générale de réduire le dividende à 0,45 euro par action contre 0,65 euro prévu initialement. * EUTELSAT ETL.PA a ajusté son objectif de chiffre d'affaires annuel et proposé de réduire son dividende de 30%. (Le communiqué: ) * SIEMENS SIEGn.DE Le président du directoire du groupe allemand, Joe Kaeser, a assuré dans une interview publiée samedi, que Siemens ne réduirait pas ses effectifs en dépit du ralentissement de l'économie provoqué par l'épidémie de coronavirus en cours. * ROYAL DUTCH SHELL RDSa.L a annoncé lundi soir son retrait du projet de coentreprise Meretoyakha Neftegaz avec Gazprom Neft SIBN.MM dans l'Arctique russe en arguant d'un "contexte extérieur difficile". LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

