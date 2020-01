Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 29/01/2020 à 06:58









(Actualisé avec Airbus, Santander) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH LVMH.PA - Le numéro un mondial du luxe a publié mardi un chiffre d'affaires record pour 2019, porté par le succès de ses marques en Europe, aux Etats-Unis et en Chine et malgré des difficultés à Hong Kong au deuxième semestre. * RENAULT RENA.PA a annoncé mardi la nomination très attendue de Luca de Meo, ancien patron de Seat, comme nouveau directeur général du constructeur au losange, pour donner un nouveau souffle à l'entreprise et à son alliance avec Nissan. * AIRBUS AIR.PA a annoncé mardi soir que les accords conclus en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour clore des enquêtes pour corruption présumée le conduiraient à inscrire dans ses comptes une provision de 3,6 milliards d'euros. * EIFFAGE FOUG.PA - APRR, filiale de concessions autoroutières du groupe, a fait état mardi d'une croissance de son chiffre d'affaires hors construction de 7,9% au quatrième trimestre 2019 et de 2,9% sur l'ensemble de l'année écoulée. * KONE KNEBV.HE - Le constructeur d'ascenseurs finlandais a annoncé mardi avoir soumis une offre non-contraignante de rachat des activités d'ascenseurs de l'allemand THYSSENKRYUPP TKAG.DE . Selon une source proche du dossier, le montant de l'offre atteint 17 milliards d'euros. * SANTANDER SAN.MC - La première banque espagnole a annoncé mercredi un bond de 35% sur un an de son bénéfice net au quatrième trimestre à 2,78 milliards d'euros, grâce entre autres aux performances solides de ses activités au Brésil et à des gains exceptionnels. * SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe de luxe italien a annoncé mardi avoir renoué avec la croissance en 2019 en réalisant un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, en hausse de 1,3% à taux de change constants, sa première progression depuis 2015. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

