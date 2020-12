Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 11/12/2020 à 08:37









(Actualisé avec Rolls-Royce) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 11 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse: * SANOFI SASY.PA et GLAXOSMITHKLINE GSK.L ont annoncé vendredi que leur vaccin contre le COVID-19 ne serait pas disponible avant le quatrième trimestre 2021, des résultats intermédiaires ayant montré une réponse immunitaire insuffisante chez l'adulte. * BIONTECH 22UAy.DE - La Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis a voté jeudi à une large majorité en faveur d'une autorisation pour le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer PFE.N et BioNTech. * LUFTHANSA LHAG.DE - Les réservations pour l'été prochain ont triplé avec l'arrivée imminente d'un vaccin contre le COVID-19, a déclaré le président du directoire du groupe, Carsten Spohr, à l'hebdomadaire Wirtschaftswoche, précisant qu'il tablait pour l'an prochain sur une activité représentant la moitié de celle de 2019. * ZURICH INSURANCE ZURN.S a annoncé vendredi le rachat par sa filiale Farmers Group and Farmers Exchanges de l'activité biens et dommages de MetLife MET.N aux Etats-Unis pour 3,49 milliards de dollars (3,24 milliards d'euros). * NOVARTIS NOVN.S a annoncé vendredi avoir reçu le feu vert des autorités européennes pour la mise sur le marché du Leqvio (inclisiran), un anti-cholestérol présenté comme un potentiel "blockbuster". * ROLLS-ROYCE RR.L a confirmé vendredi son objectif de retour à un flux de trésorerie positif au second semestre de l'an prochain et assuré être en bonne voie pour atteindre ses objectifs d'économies. * ERICSSON ERICb.ST a annoncé avoir porté plainte contre Samsung 005930.KS aux Etats-Unis pour non-respect d'engagements contractuels et violation de brevets. * KERING PRTP.PA a annoncé jeudi soir le versement en janvier d'un acompte de 2,50 euros par action sur le dividende au titre de 2020. (Le communiqué: ) * STANDARD CHARTERED STAN.L a annoncé jeudi envisager de reprendre les distributions aux actionnaires à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2020. * EURONEXT ENX.PA a annoncé jeudi l'inclusion à compter du 21 décembre au sein de l'indice SBF 120 de MCPHY ENERGY MCPHY.PA , VERALLIA VRLA.PA , KAUFFMAN AND BROAD et CARMILA CARM.PA et la sortie de l'indice de GENFIT GNFT.PA et TARKETT TKTT.PA . * AREVA < ARVCF.PK>/SIEMENS SIEGn.DE - Le projet de réacteur EPR qu'Areva et Siemens construisent en Finlande va coûter de 600 à 800 millions d'euros supplémentaires à la France, rapporte jeudi Le Monde https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/10/les-deboires-d-areva-en-finlande-vont-encore-couter-plus-de-600-millions-d-euros-a-l-etat_6062944_3234.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1607622773. * ERAMET ERMT.PA - AIRBUS AIR.PA , SAFRAN SAF.PA et le fonds Ace Aéro Partners ont déposé une offre non engageante de rachat d'Aubert & Duval, filiale d'Eramet spécialisée dans les matériaux à hautes performances, écrit La Tribune. * GETLINK GETP.PA a annoncé avoir obtenu le feu vert de la Commission intergouvernementale (CIG) au déploiement de l'interconnexion électrique de 1.000 mégawatts ElecLink dans le tunnel sous la Manche. (Le communiqué: [https://bit.ly/3n6J9ek]) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

