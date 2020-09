Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 30/09/2020 à 06:37









(Actualisé avec Suez/Veolia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 30 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SUEZ SEVI.PA , VEOLIA VIE.PA - Vingt-quatre heures à peine avant l'expiration de l'offre de Veolia sur la quasi-totalité des actions Suez détenues par Engie ENGIE.PA , les états-majors des deux rivaux se sont rencontrés mardi sans parvenir à engager des discussions. * BOUYGUES BOUY.PA a annoncé mardi son intention de céder 11 millions d'actions ALSTOM ALSO.PA représentant au total 4,8% du capital social du groupe français spécialisé dans les transports mais précise que cette transaction n'aura pas d'effet sur l'acquisition par Alstom de la division ferroviaire du canadien Bombardier BBDb.TO . * TELECOMS - Le prix des enchères des nouvelles fréquences 5G en France est supérieur de 220 millions d'euros au prix initial au premier jour des enchères lancées par le gouvernement, d'après l'Arcep, l'autorité de tutelles des télécoms. * LONZA LONN.S - Le groupe suisse présent dans la pharmacie et la chimie anticipe que les usines en cours de construction aux Etats-Unis et en Suisse pour soutenir la production du candidat vaccin de Moderna MRNA.O contre le COVID-19 seront prêtes pour une production commerciale cette année. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

