(Actualisé avec EDF, Coface) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 25 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où un rebond est attendu à l'ouverture après la chute de la veille : * RENAULT RENA.PA a annoncé lundi s'être constitué partie civile et se réserver la possibilité de solliciter des dommages et intérêts après l'ouverture d'une information judiciaire visant entre autres Carlos Ghosn sur l'organisation de deux soirées au château de Versailles. * PRUDENTIAL PRU.L - Third Point, le fonds de Daniel Loeb, a annoncé avoir pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans Prudential, soit un peu moins de 5% du capital, et a exhorté l'assureur britannique à se scinder en deux entités. * EDF EDF.PA - Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur la valeur à "achat" contre "neutre". * COFACE COFA.PA a annoncé mardi qu'il relevait l'intégralité de ses objectifs financiers dans le cadre de son nouveau plan stratégique à horizon 2023. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris:

Valeurs associées COFACE Euronext Paris -4.37% EDF Euronext Paris -1.85% RENAULT Euronext Paris -6.63% PRUDENTIAL LSE -4.58%