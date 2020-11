Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 17/11/2020 à 08:11









(Actualisé avec Iliad, Vallourec, BP, Edenred et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 17 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur le indices de référence pointent vers une ouverture en baisse modérée : * ALSTOM ALSO.PA - BOUYGUES BOUY.PA a annoncé mardi avoir placé 16,45 millions de droits préférentiels de souscription (DPS) Alstom ALSO.PA dans le cadre de l'augmentation de capital lancée par ce dernier. A l'issue de l'opération, Bouygues détiendra environ 8% d'Alstom, contre 9,7% auparavant. * ADP ADP.PA a fait état d'une baisse de 56,8% sur un an en octobre du trafic des aéroports qu'il exploite, et de 75,6% pour les seuls aéroports parisiens, précisant tabler pour 2021 sur un trafic représentant 45% à 55% de celui de 2019. * ILIAD ILD.PA a enregistré une croissance de 6,3% de son chiffre d'affaires, à 1,42 milliard d'euros, au troisième trimestre, pour lequel l'opérateur télécoms a revendiqué mardi la place de numéro un en France pour les recrutements d'abonnés au fixe. * VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mardi avoir engagé des discussions avec ses créanciers en vue de la conversion de plus de la moitié de sa dette en actions. * BBVA BBVA.MC et BANCO DE SABADELL SABE.MC ont annoncé lundi avoir engagé des discussions sur une possible fusion. L8N2I25XJ * DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA a actualisé mardi son plan de croissance pluriannuel en déclarant viser désormais une croissance annuelle moyenne d'environ 13% de son bénéfice net par action (BNPA), avec un objectif de 6 euros, pour la période 2020-2024. * WIRECARD WDIG.DE - BANCO SANTANDER SAN.MC va acquérir la plate-forme technologique du spécialiste allemand des services de paiement, qui a déposé le bilan en raison d'un scandale comptable, a déclaré lundi l'administrateur judiciaire, Michael Jaffé. * TRIGANO TRIA.PA a publié lundi soir un résultat opérationnel courant annuel en baisse de 14,2% à 180,6 millions d'euros et dit tabler sur une "nette amélioration" de son activité et de ses résultats sur l'exercice 2020-2021. (Le communiqué: ) * EURAZEO EURA.PA a fait état mardi d'actifs sous gestion de 18,8 milliards d'euros au 30 septembre, en hausse de 5% sur un an et stables par rapport à fin 2019. * EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA a annoncé que l'assemblée générale des actionnaires avait approuvé le projet de division par dix du nominal de ses actions. * EDENRED EDEN.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre". * BP BP.L évoque dans un communiqué le possible licenciement de plus de 250 employés dans ses bureaux de Chicago et sa région. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

