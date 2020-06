Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 22/06/2020 à 08:55









(Actualisé avec automobile/Chine, Wirecard, Korian) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 22 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture en nette baisse: * ADP ADP.PA - Le gestionnaire des aéroports parisiens ADP risque de perdre environ 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année à cause de l'impact du coronavirus, a déclaré son PDG Augustin de Romanet au Journal du dimanche. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - La compagnie aérienne KLM, filiale néerlandaise du groupe Air France-KLM, a indiqué samedi qu'elle prévoyait d'augmenter le nombre de vols en juillet puis à nouveau en août, la levée des mesures de confinement lié à la crise du nouveau coronavirus permettant la reprise des déplacements. * LAGARDERE LAGA.PA a annoncé lundi avoir reçu une offre d'achat ferme de Mediawan portant sur 100% du capital de Lagardère Studios. Ce projet de cession valorise Lagardère Studios à une valeur d'entreprise estimée à 100 millions d'euros. * ARKEMA AKE.PA a contacté des candidats potentiels au rachat de son unité produisant Plexiglas, ce qui pourrait rapporter environ 1 milliard d'euros au groupe chimique, a rapporté vendredi Bloomberg. * EDF EDF.PA étudie la possibilité de participer à un nouveau projet de centrale nucléaire dans le comté de Cumbria, au nord-ouest de l'Angleterre, en tant que membre d'un consortium dont il ne serait pas chef de file, a rapporté dimanche le Telegraph. * ERAMET ERMT.PA - Le groupe minier a mis en vente la société Aubert & Duval, un des leaders mondiaux des aciers à haute performance et des superalliages, et SAFRAN SAF.PA se montre intéressé, rapporte lundi La Tribune.fr. * KORIAN KORI.PA a annoncé lundi être entré en discussions exclusives avec le groupe mutualiste VYV, pour prendre une participation majoritaire dans la start-up Technosens. Il a aussi annoncé la signature d'un partenariat avec la start-up Medicalib, dans laquelle il a pris une participation minoritaire. * AUTOMOBILE .SXAP - Les ventes de voitures devraient reculer entre 10% et 20% cette année en Chine, a estimé lundi l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), qui tablait auparavant sur un repli annuel de 15% à 25%. Cette prévision a été ajustée pour prendre en compte la croissance des ventes observée en avril et en mai. * LUFTHANSA LHAG.DE - Le milliardaire Heinz Hermann Thiele, le premier actionnaire de Lufthansa, va rencontrer lundi le ministre allemand de l'Economie au sujet d'un plan de soutien de 9 milliards d'euros pour la compagnie allemande, a dit à Reuters une source proche du dossier. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCHA.MI - Les autorités italiennes sont sur le point d'annoncer le feu vert aux garanties apportées au prêt de 6,3 milliards d'euros pour Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ont indiqué deux sources proches du dossier. * WIRECARD WDIG.DE - Moody's a annoncé vendredi avoir dégradé la note de crédit de l'allemand Wirecard, plongé en plein scandale financier, en catégorie spéculative à "B3" contre "Baa3". Lundi, le spécialiste des paiements a reconnu qu'un quart de ses actifs totalisant 1,9 milliard d'euros, sur lequel le groupe avait dit qu'il existait des incertitudes, n'existait probablement pas au départ. * INVENTIVA IVAA.PA , société biopharmaceutique française travaillant notamment à un traitement de la maladie du foie(NASH), a annoncé vendredi le dépôt d'un document d'enregistrement dans le cadre de son projet d'introduction à Wall Street. (Le communiqué: https://bit.ly/3hPRFMo) LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris: L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

