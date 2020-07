Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 09/07/2020 à 08:48









(Actualisé avec cours avant-Bourse, Rolls-Royce, Alstom) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * AIRBUS AIR.PA - Les livraisons d'Airbus ont augmenté de 50% en juin en rythme mensuel, s'établissant à un plus haut depuis que la crise sanitaire liée au coronavirus a frappé l'Europe en mars, mais le rebond constaté le mois dernier n'a pas empêché une chute des livraisons du premier semestre à un plus bas de 16 ans. * ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi son intention de proposer des engagements à la Commission européenne dans le cadre de l'acquisition de Bombardier Transport. * PIERRE & VACANCES PVAC.PA - Le groupe de résidences de loisirs a décidé d'abandonner un projet de construction d'un Center Parc en Isère, dans la commune de Roybon, sur un site occupé par des "zadistes" depuis le lancement des travaux il y a six ans. * BIOMERIEUX BIOX.PA a fait état jeudi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 15,7% à taux de change et périmètre constants au premier semestre, à 1,476 milliard d'euros. * SODEXO EXHO.PA a annoncé jeudi avoir finalisé un emprunt obligataire d'un montant de 1 milliard d'euros en deux tranches. * WIRECARD WDIG.DE - Le département américain de la Justice examine si Wirecard a joué un rôle central dans une affaire de fraude bancaire présumée liée à un marché en ligne de marijuana, a rapporté mercredi le Wall Street Journal. * SAP SAPG.DE , numéro un européen des logiciels professionnels, a annoncé mercredi que son activité s'était progressivement redressée au deuxième trimestre après le choc provoqué par la pandémie avec une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation. Le groupe a confirmé ses prévisions annuelles. Le titre gagne 4% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz. * BARRY CALLEBAUT BARN.S a annoncé jeudi une amélioration de ses volumes de ventes au mois de juin, permettant au groupe suisse de relever ses objectifs à moyen-terme en espérant passer outre les dommages causés par la pandémie de coronavirus au dernier trimestre. Le titre gagne près de 2% en avant-Bourse. * ROLLS-ROYCE RR.L a fait savoir jeudi que sa trésorerie avait diminué de 3 milliards de livre sterling (3,33 milliards d'euros) au premier semestre en répercussion à la crise du coronavirus sur la demande. * ENGIE ENGIE.PA - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 12,7 euros contre 11,5 euros. * COMPASS CPG.L - RBC Citigroup abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "performance en ligne". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATIONS A PARIS : (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

