(Actualisé avec contrats à terme, Fiat Chrysler, Roche, changement de recommandation sur Edenred et Zalando) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 13 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * UBISOFT UBIP.PA a annoncé dimanche le départ de plusieurs cadres du groupe après avoir mené une enquête sur des accusations de "mauvaise conduite et de comportements inappropriés", que des articles de presse avaient précédemment décrites comme des accusations de harcèlement sexuel. * Le nouveau directeur général d'ENGIE ENGIE.PA , en remplacement d'Isabelle Kocher partie en février, sera choisi en septembre, selon Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration de l'énergéticien français. * VINCI SGEF.PA - Vinci Construction a annoncé vendredi avoir remporté un contrat dans le cadre de la liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin à hauteur de 220 millions d'euros. * SOLOCAL LOCAL.PA a fait état vendredi d'une baisse de 27,2% de son chiffre d'affaires au premier semestre mais a dit enregistrer des "signes de reprise progressive" de son activité depuis la levée de mesures de confinement le 11 mai en France. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCAU.N a annoncé vendredi qu'il allait rappeler 925.239 de ses anciens modèles de véhicules aux Etats-Unis après 14 incendies potentiellement liés à des couvercles d'airbags défectueux. * ATLANTIA ATL.MI est prêt à céder le contrôle de sa filiale d'autoroutes Autostrade per l'Italia afin de régler un conflit de longue date avec le gouvernement, a indiqué vendredi des sources proches du dossier. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE va remplacer son directeur du développement logiciel Christian Senger, a rapporté dimanche le journal Handelsblatt, alors que le constructeur allemand est engagé dans une coûteuse transition vers les véhicules électriques. * ROCHE ROG.S a annoncé lundi qu'un essai clinique de stade avancé associant son médicament d'immunothérapie Tecentriq à l'Avastin avait montré des résultats décevants dans le traitement du cancer des ovaires. * EDENRED EDEN.PA - HSBC relève sa recommandation à l'achat contre conserver. * ZALANDO ZALG.DE - Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat contre conserver et son objectif de cours à 84 euros contre 42 euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

