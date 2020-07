Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 03/07/2020 à 09:01









(Actualisé avec PSA/Fiat) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * FIAT CHRYSLER (FCA) FCHA.MI étudie les options envisageables pour réduire le dividende exceptionnel qu'il doit verser à ses actionnaires dans le cadre de sa fusion avec PSA PEUP.PA et envisage notamment d'éventuelles cessions d'actifs, rapporte vendredi le quotidien italien Il Sole 24 Ore. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Air France réunit les représentants de son personnel dans la matinée pour les informer de ses intentions en matière de restructuration, un projet qui pourrait conduire à la suppression de 7.500 postes selon plusieurs sources. * AIRBUS AIR.PA pourrait préserver 2.000 des 5.100 emplois qu'il envisage de supprimer en Allemagne s'il recevait l'aide des pouvoirs publics, a dit Guillaume Faury, son président exécutif, jeudi au journal Spiegel, alors qu'en France, les syndicats et des élus régionaux ont demandé à l'avionneur de réduire l'ampleur et le rythme du plan de restructuration. * DAIMLER DAIGn.DE a annoncé vendredi le renforcement de son partenariat stratégique avec Farasis Energy qui prévoit notamment une prise de participation d'environ 3% du groupe allemand dans le producteur chinois de batterie. * HSBC HSBA.L a indiqué vendredi qu'il allait réaliser de nouveaux investissements dans ses divisions de gestion de fortune et d'assurance en Chine continentale. * SOITEC SOIT.PA a annoncé vendredi le départ de son directeur financier Sébastien Rouge qui sera remplacé par Léa ALzingre. LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris: L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Blandine Hénault et Marc Angrand)

