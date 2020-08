Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 12/08/2020 à 08:13









(Actualisé avec Sunrise Communications, E.ON, banques européennes et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 12 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse modérée : * SUNRISE COMMUNICATIONS SRCG.S - Liberty Global LBTYA.O a annoncé mercredi le rachat de Sunrise Communications, une opération qui valorise le groupe suisse de télécoms à 6,8 milliards de francs suisses (6,3 milliards d'euros). * E.ON EONGn.DE a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice annuel pour tenir compte des effets de la crise du coronavirus sur ses activités au deuxième trimestre. * INTESA SANPAOLO ISP.MI a annoncé mardi qu'UBI BANCA UBI.MI , dont elle vient de prendre le contrôle, serait retirée de la cote le 18 septembre. * CREDIT SUISSE CSGN.S , BNP PARIBAS BNPP.PA , ING INGA.AS , NATIXIS CNAT.PA , RABOBANK et UBS UBSG.S , engagées à soutenir la lutte contre le changement climatique, sont accusées de double discours par des communautés indigènes équatoriennes après la publication d'un rapport selon lequel elles participent activement au financement du négoce du pétrole issu de régions de la forêt amazonienne. * IAG ICAG.L - British Airways, dont IAG est la maison mère, a signé un accord de principe avec les syndicats concernant l'avenir de certaines catégories de personnel, rapporte le Financial Times. * CLARANOVA AVQ.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires annuel de 409 millions d'euros, en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique, et a fait état d'une forte résistance de l'activité en période de COVID-19, portée par FreePrints et les ventes de logiciels en ligne. * THERANEXUS ALTHX.PA , société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques, et la fondation Beyond Batten Disease (BBDF) ont annoncé mardi la décision de la Food and Drug Administration (FDA) d'accorder le statut de "médicament orphelin (ODD)" et la désignation de "maladie rare pédiatrique (RPDD)" au candidat médicament BBDF-101 dans la maladie de Batten, une maladie génétique du système nerveux, rare et mortelle pour laquelle il n'existe aucun traitement. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

