PARIS, 10 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère hausse: * VIVENDI VIV.PA - La justice italienne a rejeté jeudi une demande du groupe de suspension de la décision qui l'oblige à geler les deux tiers de sa participation dans MEDIASET MS.MI . * ENGIE ENGIE.PA - BofA Global Research a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et ramené son objectif de cours à 15,50 euros contre 17,20 euros. * VEOLIA VIE.PA - Exane BNP Paribas a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". * RYANAIR RYA.I - La compagnie aérienne a annoncé vendredi avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice net annuel, désormais attendu entre 950 millions et 1,05 milliard d'euros, grâce à des performances supérieures aux prévisions pendant la période des fêtes de fin d'année. * RWE RWEG.DE - Le groupe allemand d'énergie pourrait recevoir jusqu'à deux milliards d'euros en compensation de l'arrêt de la production d'électricité à base de charbon, rapport le quotidien Rheinische Post en citant des sources à Berlin. Le titre gagne 1,9% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz. * ROYAL DUTCH SHELL RDSa.L cherche à vendre sa raffinerie pétrolière d'Anacortes, dans l'Etat américain de Washington, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI a annoncé jeudi s'attendre à voir son bénéfice net du quatrième trimestre 2019 amputé de 1,2 milliard d'euros par la réduction de la valorisation d'actifs d'impôts différés. * SUPERDRY SDRY.L - La marque de mode britannique a averti sur ses résultats annuels après des ventes inférieures aux attentes pendant la période de Noël. Elle table désormais sur un bénéfice imposable courant de 10 millions de livres sterling au mieux, alors que le consensus Refinitiv table sur 40,5 millions.