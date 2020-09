Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 22/09/2020 à 06:24









(Actualisé avec LVMH) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 22 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH LVMH.PA - La Cour de justice du Delaware, saisie par Tiffany TIF.N , a annoncé lundi que le procès qui oppose le joaillier américain au numéro un mondial du luxe se déroulerait sur quatre jours à compter du 5 janvier prochain. * SUEZ SEVI.PA a annoncé lundi un renforcement de son partenariat avec Vauban Infrastructure Partners pour investir un milliard d'euros en France. * AVIVA AV.L - Le groupe britannique d'assurance cherche un acquéreur pour ses activités françaises, qui pourraient être valorisées autour de trois milliards d'euros, a rapporté lundi Bloomberg. * MEDIAWAN MDW.PA a publié lundi soir un excédent brut d'exploitation (Ebitda) semestriel de 17,7 millions d'euros, en baisse de 31% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 115,7 millions (-39%), en raison de la crise sanitaire, et prévoit pour l'ensemble de l'année une baisse de 20% du CA et de 30% de l'Ebitda. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.