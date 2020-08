Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 20/08/2020 à 08:09









(Actualisé avec contrats à terme et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 20 août (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture baisse de plus de 1% : * ACCOR ACCP.PA a étudié un projet de rapprochement avec le britannique INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP IHG.L mais son PDG estime plus prudent de ne rien entreprendre pour l'instant et le groupe n'a pas pris contact avec IHG, rapporte jeudi le Figaro. * RWE RWEG.DE a l'intention de développer ses projets dans les énergies renouvelables, a déclaré mercredi le directeur financier du groupe d'énergie allemand, quelques semaines à peine après que le britannique BP BP.L a dévoilé une stratégie faible en émissions carbone. * DELIVERY HERO DHER.DE - Le fournisseur d'indices Stoxx a annoncé mercredi que WIRECARD WDIG.DE serait exclu de l'indice Dax .GDAXI et remplacé par Delivery Hero, spécialiste de la livraison de repas commandés en ligne, à compter du 24 août. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

