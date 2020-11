Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 23/11/2020 à 08:43









(Actualisé avec AstraZeneca, Aryzta, Atlantia, Nexans et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 23 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * DANONE DANO.PA a dit lundi viser un milliard d'euros d'économies d'ici à 2023 et annoncé environ 1.500 à 2.000 suppressions de postes dans le cadre d'un plan d'adaptation aux conséquences de la crise sanitaire déclenchée par la pandémie de coronavirus. * CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA - Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6 % de Crédit Agricole, a lancé lundi une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour toutes les actions ordinaires de CREDITO VALTELLINESE (Creval) PCVI.MI , annonce la banque française dans un communiqué. * ASTRAZENECA AZN.L a annoncé lundi que son candidat vaccin contre le COVID-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait jusqu'à 90% d'efficacité selon des résultats préliminaires d'un essai clinique de phase III. * BIONTECH 22UAy.F - Le régulateur britannique pourrait donner son feu vert au candidat vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer PFE.N et BioNTech dès cette semaine, avant même son autorisation aux Etats-Unis, selon le site du Telegraph. * ZURICH INSURANCE GROUP ZURN.S est en discussions avancées en vue de l'acquisition des activités d'assurance dommages de l'américain MetLife MET.N pour près de quatre milliards de dollars (3,4 milliards d'euros), selon plusieurs sources proches du dossier. * ARYZTA ARYN.S - Elliott Capital Advisors a annoncé lundi avoir présenté une offre de rachat du spécialiste suisse des produits de boulangerie surgelés pour 793 millions de francs suisses (734 millions d'euros). * ATLANTIA ATL.MI - La famille Benetton, qui possède 30% du capital d'Atlantia, a annoncé dimanche le remplacement de Gianni Mion par Enrio Laghi à la tête de sa holding, Edizione. * SIEMENS MOBILITY SIEGn.DE et DEUTSCHE BAHN DBN.UL ont lancé un programme de train à hydrogène pour lequel les premiers essais sont prévus en 2024, ont annoncé les deux sociétés. * JCDECAUX JCDX.PA - S&P a abaissé la perspective de la note du groupe à "négative" contre "stable". * NEXANS NEXS.PA - Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

