(Actualisé avec changements annoncés dans la composition du Stoxx 600) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 2 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LUFTHANSA LHAG.DE a annoncé samedi avoir accepté les nouvelles conditions posées par la Commission européenne sur le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros de la compagnie aérienne allemande. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE , DAIMLER DAIGn.DE , BMW BMWG.DE - Le ministère allemand de l'Economie a proposé l'instauration d'un dispositif de primes à l'achat de véhicules neufs pour un montant total représentant 5 milliards d'euros, ont déclaré dimanche à Reuters deux sources proches de la situation. * L'opérateur d'indices boursiers Qontigo a annoncé lundi soir des changements au sein de l'indice paneuropéen Stoxx 600 avec notamment la sortie, effective à compter du 22 juin, d'EUTELSAT ETL.PA , HUGO BOSS BOSSn.DE , METRO B4B.DE et EASYJET EZJ.L . L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

