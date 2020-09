Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 21/09/2020 à 08:35









(Actualisé avec Vallourec, Shell et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 21 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse : * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA se prépare à lancer la vente de sa filiale de gestion d'actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque française de renforcer son bilan après deux trimestres consécutifs de pertes, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Le gestionnaire d'actifs français AMUNDI AMUN.PA et l'allemand DWS DWSG.DE pourraient figurer parmi les éventuels repreneurs, selon une des sources. * DEUTSCHE BANK DBKGn.DE , HSBC HSBA.L - Les deux banques allemande et britannique figurent parmi les principaux établissements mis en cause dans la dernière enquête de l'ICIJ sur les "FinCen Files" concernant des transactions suspectes liées à de l'argent sale. L'action HSBC cotée à Hong Kong 005.HK a perdu jusqu'à plus de 4% pour tomber au plus bas depuis mai 1995. * ILIAD ILD.PA a annoncé lundi son intention d'acquérir l'opérateur mobile polonais PLAY PLY.WA pour 2,2 milliards d'euros. Le groupe de Xavier Niel a déjà conclu un accord contraignant auprès des deux actionnaires de référence du premier opérateur mobile de Pologne pour acquérir un bloc de contrôle de 40% du capital au même prix que son offre, 39 zlotys par action, soit une prime de 38,8% sur le dernier cours de clôture. * VALLOUREC VLLP.PA , qui cherche des solutions de financement, a annoncé lundi avoir obtenu l'accord demandé aux porteurs de certaines obligations pour pouvoir solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc sans que cela constitue un cas de défaut sur sa dette. * ROYAL DUTCH SHELL RDSa.L cherche à réduire de jusqu'à 40% ses coûts de production de pétrole et de gaz afin de pouvoir financer sa réorganisation en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, selon des sources approchées par Reuters. * OSE IMMUNOTHERAPEUTICS OSE.PA a annoncé lundi des résultats positifs pour l'étape 1 de la phase 3 de l'essai de Tedopi, vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur immunitaire. * ROLLS-ROYCE RR.L - Le motoriste britannique a annoncé samedi qu'il cherchait à lever jusqu'à 2,5 milliards de livres (2,7 milliards d'euros) dans le but de renforcer son bilan. Le groupe a précisé qu'il envisageait plusieurs options, dont une augmentation de capital. * AIRBUS AIR.PA travaille sur trois concepts d'avion à hydrogène, avec l'ambition d'être le premier constructeur à mettre en service un tel appareil en 2035, déclare Guillaume Faury, le président exécutif de l'avionneur européen dans un entretien au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France daté de lundi. * SUEZ SEVI.PA - Le président d'honneur d'Engie ENGIE.PA et de Suez, Gérard Mestrallet, s'oppose à l'offre de rachat de Veolia VIE.PA sur le spécialiste de la gestion des déchets dont il estime qu'il doit rester indépendant, écrit-il dans une tribune au Figaro parue dimanche. * MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS MBWS.PA a annoncé vendredi reporter au 30 septembre la publication de ses résultats semestriels 2020, initialement prévue le 25 septembre, en raison de contraintes logistiques liées au contexte sanitaire. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Patrick Vignal et Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.