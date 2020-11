Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 13/11/2020 à 07:07









(Actualisé avec Accor, EDF/Engie, Thyssenkrupp, Daimler et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 13 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.AS - Moody's a placé les notes du groupe sous surveillance en vue d'une possible dégradation, quelques heures après la dégradation de la note de S&P Global à BBB+. * ACCOR ACCP.PA - Fitch Ratings a dégradé la note de crédit à "BB+" avec une perspective négative. * EDF EDF.PA et ENGIE ENGIE.PA publieront en avant-Bourse leurs résultats et chiffres d'affaires sur neuf mois. * FINCANTIERI FCT.MI - Le groupe italien de construction navale a publié jeudi des résultats sur neuf mois en forte baisse tout en évoquant une reprise graduelle du marché des croisières et en précisant n'avoir enregistré aucune annulation de commande. * THYSSENKRUPP TKAG.DE étudie des moyens de conserver Uhde, son spécialiste de la production d'hydrogène, le marché étant appelé à se développer, a appris Reuters auprès de sources informées du projet. * DAIMLER DAIGn.DE et son partenaire chinois Beiqi Foton Motor 600166.SS prévoient d'investir 2,75 milliards de yuans (350 millions de yuans) pour transformer des usines de Pékin afin d'y produire le poids lourd Actros de Mercedez-Benz, montre un document posté sur le site de leur coentreprise. * AIRBUS AIR.PA - J.P. Morgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer". LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées FINCANTIERI MIL -1.69% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam 0.00% ACCOR Euronext Paris +3.12% AIRBUS Euronext Paris -2.75% EDF Euronext Paris -0.91% ENGIE Euronext Paris -2.81% SOLUTIONS 30 Euronext Paris +0.84% DAIMLER XETRA -1.49% THYSSENKRUPP XETRA -1.21%