Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 15/06/2020 à 08:39









(Actualisé avec H&M, Sodexo, contrats à terme et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 15 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices signalent une ouverture en baisse de plus de 2% : * TOURISME .SXTP - Le secteur pourrait souffrir de l'annonce d'une hausse des contaminations au coronavirus en Chine et aux Etats-Unis, qui devrait effacer l'annonce d'une accélération du déconfinement en France faite dimanche par Emmanuel Macron. * ASTRAZENECA AZN.L a signé avec l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas un contrat portant sur la fournitures de 400 millions de doses du vaccin qu'il développe en partenariat avec l'université d'Oxford, ont annoncé samedi les pays signataires et le groupe pharmaceutique. * PSA PEUP.PA a annoncé samedi travailler à une solution alternative au transfert de salariés polonais sur son site de Hordain, dans le Nord de la France, destiné à accompagner la montée en cadence de la production de l'usine après l'arrêt provoqué par le coronavirus. Cette décision a provoqué une vive émotion chez certains syndicats et au sein du gouvernement, et le groupe aura recours à la place à des intérimaires. * ORANGE ORAN.PA considère qu'il pourrait développer sa présence en Afrique et se donne quelques mois pour y avancer ses pions, a déclaré son PDG, Stéphane Richard, dans un entretien accordé aux Echos. * H&M HMb.ST a annoncé lundi une baisse importante mais moins marquée que prévu de ses ventes au deuxième trimestre de son exercice sous l'effet des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. * UNILEVER ULVR.L a annoncé lundi qu'il allait investir un milliard d'euros dans des projets liés au changement climatique et qu'il comptait atteindre la neutralité carbone sur tous ces produits d'ici à 2039, soit 11 ans avant la date limite fixée par les accords de Paris. * EASYJET EZJ.L reprend les airs lundi avec ses premiers vols depuis le 30 mars sur un petit nombre de destinations, essentiellement intérieures. * SOLOCAL LOCAL.PA a annoncé lundi avoir demandé la suspension de la cotation de ses titres "dans l'attente d'un accord sur le renforcement de sa structure financière". * ALBIOMA ABIO.PA a fait savoir qu'il intégrerait le SBF 120 .SBF120 après la clôture de vendredi. * SODEXO EXHO.PA - Goldman est passé à "vendre" sur la valeur. * BNP PARIBAS BNPP.PA , SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Barclays a abaissé sa recommandation sur les deux valeurs à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand et Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.