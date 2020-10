Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 06/10/2020 à 06:43









(Actualisé avec Engie/Veolia/Suez) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE ENGIE.PA a donné son feu vert lundi soir à la vente de l'essentiel de sa participation dans SUEZ SEVI.PA à VEOLIA VIE.PA , ouvrant la voie à la prise de contrôle du groupe de services aux collectivités en dépit de l'opposition de l'Etat, premier actionnaire de l'énergéticien français. * KERING PRTP.PA a annoncé lundi son intention de céder environ 5,9% du capital de PUMA PUMG.DE dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, une opération qui ramènera sa participation dans le groupe allemand d'articles de sport autour de 9,8%. (Le communiqué: ) * LAGARDÈRE LAGA.PA - Groupe Arnault, via Financière Agache, détient 6,69% du capital et 5,07% des droits de vote de la société, montre un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié lundi. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.44% KERING Euronext Paris +0.95% LAGARDERE Euronext Paris +8.21% SUEZ Euronext Paris -4.17% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.97% PUMA XETRA -1.61%