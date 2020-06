Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 18/06/2020 à 08:55









(Actualisé avec Technicolor) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 18 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence indiquent une ouverture en baisse de 0,2% à 0,5% : * AIR FRANCE AIRF.PA - Bruno Le Maire a exprimé jeudi l'espoir qu'il y aurait moins de 8.000 suppressions d'emplois chez Air France, tout en jugeant que des ajustements étaient nécessaires sur les effectifs de la compagnie face à la crise du secteur du transport aérien provoquée par la pandémie due au nouveau coronavirus. * FNAC DARTY FNAC.PA a estimé mercredi l'impact de la crise du coronavirus sur son chiffre d'affaires à environ 400 millions d'euros à fin mai et averti que le résultat opérationnel courant publié à fin juin devrait être en repli de 100 millions à 120 millions d'euros par rapport au résultat opérationnel du premier semestre 2019. * BP BP.L va éméttre pour 12 milliards de dollars (10,66 milliards d'euros) d'obligations convertibles afin de renforcer son bilan, rapporte le Financial Times. Le géant pétrolier avait annoncé lundi qu'il enregistrerait dans ses résultats du deuxième trimestre une charge de dépréciation pouvant atteindre 17,55 milliards de dollars (15,5 milliards d'euros) après avoir abaissé ses perspectives de cours du pétrole et du gaz, conséquence d'une accélération de la transition vers les énergies propres. * UBS UBSG.S et CREDIT SUISSE CSGN.S sont bien placées pour répondre aux défis posés au secteur bancaire par la crise du coronavirus, lit-on dans le rapport annuel sur la stabilité financière publié par la Banque nationale suisse (BNS). * SWATCH GROUP UHR.S a annnoncé jeudi la nomination de deux nouveaux responsables de ses marques Longines et Tissot dans le cadtre d'un rajeunissement de son équipe de direction. Matthias Breschan remplacera Walter von Kaenel à la tête de Longines et Sylvain Dolla succédera à François Thiébaud aux commandes de Tissot. * FDJ FDJ.PA - La crise sanitaire liée au coronavirus a généré un manque à gagner de 200 millions d'euros pour FDJ, déclare sa PDG Stéphane Pallez aux Echos. Le groupe tient ce jeudi son assemblée générale. * EURONEXT ENX.PA a annoncé mercredi la création d'un nouvel indice "ESG 80", qui regroupe les 80 entreprises européennes les plus performantes en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance. * ZALANDO ZALG.DE - Le groupe de prêt-à-porter en ligne a annoncé mercredi prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre supérieurs aux attentes grâce à la hausse des achats en ligne pendant le confinement. * ELIS ELIS.PA a annoncé jeudi un réaménagement de son covenant bancaire pour les tests du 31 décembre 2020 et du 30 juin 2021 qui doit lui permettre d'améliorer davantage sa flexibilité financière "dans un contexte de reprise progressive". * TECHNICOLOR TCH.PA a annoncé jeudi la suspension de sa cotation jusqu'au 19 juin en raison du risque de rumeurs portant sur des informations privilégiées au moment de finaliser les négociations en cours avec les créanciers. Le groupe se dit convaincu de parvenir à un accord final dans les deux prochains jours. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

