Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 01/10/2020 à 08:38









(Actualisé avec Air France-KLM, Rolls-Royce, Crédit agricole, contrats à terme et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 1er octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * ENGIE ENGIE.PA a favorablement accueilli mercredi l'offre améliorée de rachat par VEOLIA VIE.PA de l'essentiel de sa participation dans SUEZ SEVI.PA mais a demandé et finalement obtenu que sa durée de validité soit prolongée de cinq jours, jusqu'au 5 octobre. * RENAULT RENA.PA /PSA PEUP.PA - Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 2,97% en septembre, selon les données communiquées jeudi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), marquant un recul en rythme annuel pour un deuxième mois consécutif. * INGENICO INGC.PA /WORLDLINE WLN.PA - La Commission européenne a autorisé mercredi le rachat d'Ingenico par Worldline tout en subordonnant l'opération au respect intégral d'engagements offerts par les deux groupes français. * STMICROELECTRONICS STM.PA STM.BN a annoncé jeudi un chiffre d'affaires net préliminaire au T3 supérieur à ses attentes, à 2,67 milliards de dollars (2,27 milliards d'euros), et a fait savoir que ses résultats du T3 seraient publiés le jeudi 22 octobre. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - La branche néerlandaise du groupe, KLM, a trouvé un accord avec le personnel de cabine pour des réductions de salaires dans le cadre des économies nécessaires pour recevoir des aides gouvernementales, a-t-on appris jeudi de source syndicale. * ASTRAZENECA AZN.L - La Food and Drug Adminisration (FDA) américaine a élargi son enquête sur une maladie développée par un participant à un essai clinique sur le candidat-vaccin contre le COVID-19 du laboratoire britannique et pourrait l'étendre à des essais antérieurs, selon trois sources informées de la décision. * ROLLS-ROYCE RR.L - Le motoriste britannique en difficulté a annoncé jeudi une augmentation de capital de 2 milliards de livres sterling (2,2 milliards d'euros). * TOTAL TOTF.PA - Patrick Pouyanné, PDG de Total, a déclaré mercredi qu'une IPO du spécialiste des renouvelables Total Eren pourrait être envisagée. * AB SCIENCE ABS.PA a annoncé mercredi avoir réduit sa perte semestrielle de 32,4% à 8,8 millions d'euros. * MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS MBWS.PA a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 135,3 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 0,4% à périmètre et devises constants. * BAYER BAYGn.DE a annoncé mercredi un plan visant à économiser plus de 1,5 milliard d'euros de coûts d'ici 2024 et le passage d'une lourde charge de dépréciation sur ses activités d'agrochimie confrontées à la baisse des cours des matières premières. * CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé jeudi une augmentation de capital réservée à ses salariés, avec un nombre maximal d'actions à émettre de 32 millions, soit un nominal de 96 millions d'euros. * AIRBUS AIR.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * RUBIS RUBF.PA - Goldman Sachs dégrade sa recommandation à "neutre" contre "achat" et abaisse son objectif de cours à 40 euros contre 60 euros. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.