(Actualisé avec Iliad/Orange, Airbus et Eramet) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 20 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALTICE EUROPE ATCA.AS a enregistré au troisième trimestre des résultats meilleurs que prévu et renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires, même si son endettement n'a quasiment pas varié et que ses flux de trésorerie se sont taris, a annoncé jeudi le groupe télécoms, tout en confirmant ses objectifs annuels. * ILIAD ILD.PA est ouvert à l'idée d'un partage de réseau mobile avec son concurrent ORANGE ORAN.PA afin de réduire les coûts liés au développement de la technologie 5G, a déclaré jeudi son directeur général, Thomas Reynaud. * VEOLIA VIE.PA a salué jeudi la décision du tribunal de commerce de Nanterre interdisant à SUEZ SEVI.PA de prendre toute initiative qui rendrait irrévocable le dispositif plaçant ses activités Eau en France dans une fondation de droit néerlandais. * AIRBUS AIR.PA et Boeing BA.N se tourneront probablement vers les moteurs hybrides pour leur nouvelle génération d'avions, a déclaré jeudi le patron d'Air Lease Corp, grosse société de leasing d'avions commerciaux. * ERAMET ERMT - Le conseil d'administration de la SLN, division nickel du groupe minier, a annoncé jeudi la nomination de Guillaume Verschaeve au poste de directeur général. Il succède à Colin McGibbon. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00% AIRBUS Euronext Paris -0.74% ERAMET Euronext Paris -1.73% ILIAD Euronext Paris +2.15% ORANGE Euronext Paris -1.05% SUEZ Euronext Paris -0.43% VEOLIA Euronext Paris -2.44% BOEING CO NYSE +1.24%