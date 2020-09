Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 11/09/2020 à 06:33









(Ajoute Rio Tinto) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 11 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ACCOR ACCP.PA sort du CAC 40 et sera remplacé par ALSTOM ALSO.PA à partir du lundi 21 septembre, a annoncé Euronext ENX.PA , à l'issue de l'examen annuel des valeurs de ses indices. * VERALLIA VRLA.PA - Horizon Investment Holdings a annoncé jeudi soir son intention de céder 6,2% du capital du verrier via un placement privé, ce qui ramènerait sa participation à environ 46,9%. * VEOLIA VIE.PA - Fitch Ratings a confirmé jeudi la note BBB du groupe en estimant qu'il disposait des moyens de conserver cette note en cas d'offre réussie sur SUEZ SEVI.PA . * EDF.PA EDF.PA - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) évalue le coût de production du parc nucléaire existant d'EDF à 48 euros le mégawattheure, soit cinq euros de moins que celui donné par l'électricien, dans un rapport que dévoile jeudi la publication spécialisée Contexte. * VALLOUREC VLLP.PA a prolongé du 11 au 17 septembre la période de consultation des porteurs de ses obligations soumises au droit américain et venant à maturité en 2022, dont le feu vert est nécessaire pour demander éventuellement la nomination d'un mandataire ad hoc. (Le communiqué: ) * ARYZTA ARYN.S - Le groupe suisse de boulangerie industrielle a déclaré jeudi être en discussions avancées avec le fonds de capital-investissement Elliott en vue d'une possible offre publique d'achat sur la totalité de son capital. * RIO TINTO RIO.AX RIO.L a annoncé vendredi le départ de son directeur général et de deux cadres dirigeants, suivant les critiques d'actionnaires après la destruction de sites aborigènes en Australie en mai dernier. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

