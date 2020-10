Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 29/10/2020 à 08:57









(Actualisé avec cours en avant-Bourse, LVMH, EDF, Royal Dutch Shell, WPP, Lloyds, Roche, précisions Nokia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * LVMH LVMH.PA et Tiffany TIF.N ont annoncé jeudi avoir conclu un accord sur la réduction du prix d'achat du joaillier américain par le groupe français de luxe. * AIRBUS AIR.PA - Frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, Airbus est parvenu à stopper l'hémorragie de sa trésorerie au troisième trimestre et dit viser un "free cash-flow" au moins stable pour les trois derniers mois de l'année. * SANOFI SASY.PA a une nouvelle fois révisé à la hausse son objectif de bénéfice net par action (BNPA) des activités à la faveur de résultats légèrement meilleurs que prévu au troisième trimestre, soutenus par le succès du médicament Dupixent et la forte demande pour le vaccin contre la grippe. * ORANGE ORAN.PA a annoncé jeudi avoir enregistré une baisse de 0,4% au troisième trimestre de son Ebitdaal ("Ebitda after leases"), principal indicateur de sa rentabilité, battant l'estimation du marché grâce aux revenus issus des cofinancements du réseau fibre en France. * SUEZ SEVI.PA a publié mercredi des résultats en nette baisse au titre des neuf premiers mois de 2020, marqués par l'impact du coronavirus mais avec un troisième trimestre supérieur à ses attentes, et a redit son opposition au projet de rachat porté par VEOLIA VIE.PA . * PSA PEUP.PA a annoncé jeudi le succès de la cession d'environ 7% du capital de FAURECIA EPED.PA pour un montant d'environ 308 millions d'euros. * SODEXO EXHO.PA - Le groupe de restauration collective a annoncé jeudi prévoir un chiffre d'affaires en baisse de 20% à 25% pour le premier semestre 2020-2021, le secteur restant fortement touché par la crise liée au coronavirus. * TF1 TFFP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 7,5% de ses revenus publicitaires en raison d'un retour progressif des investissements pendant la levée du confinement cet été. * WORLDLINE WLN.PA a annoncé jeudi une baisse organique de son chiffre d'affaires de 2,7% à 573 millions d'euros et confirme s'attendre à des résultats financiers annuels globalement conformes à ceux de 2019. Le groupe a fait savoir mercredi détenir 88,6% du capital d'INGENICO INGC.PA à l'issue de son offre, rouverte aux mêmes conditions jusqu'au 4 novembre prochain. * INGENICO INGC.PA a annoncé jeudi une baisse de 9% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre à 646 millions d'euros et a confirmé ses objectifs financiers 2020. * PLASTIC OMNIUM PLOF.PA et la société allemande Elringklinger ZILGn.DE ont annoncé mercredi la création d'une coentreprise dans la pile à combustible pour accélérer le développement dans la mobilité par hydrogène. * NEXITY NEXI.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en recul de 2% sur neuf mois à 2,737 milliards d'euros. (Le communiqué: https://bit.ly/34CUlby) * GTT GTT.PA a annoncé une augmentation de 53% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois à 305,6 millions d'euros et a confirmé son objectif de chiffre d'affaires et d'EBITDA annuels. (Le communiqué: https://bit.ly/2HBkn6G) * TARKETT TKTT.PA a confirmé ses objectifs à moyen terme après avoir dégagé une baisse organique de 10,5% de son chiffre d'affaires trimestriel (contre -20,3% au deuxième trimestre) et réduit son endettement grâce à un bon niveau de génération de free cash-flow. (Le communiqué: https://bit.ly/35Hi9uf) * REXEL RXL.PA a annoncé un recul de son chiffre d'affaires de 4,2% en organique au troisième trimestre et n'a pas communiqué d'objectif annuel. * EDF EDF.PA a annoncé ajuster le coût de son programme Grand Carénage à 49,4 milliards d'euros. * CREDIT SUISSE CSGN.S a enregistré une baisse de plus marqué qu'attendu de son bénéfice net au titre du troisième trimestre, l'essor de la banque d'investissement n'ayant pas réussi à compenser le ralentissement de sa branche de gestion de fortune. Le titre perd 1% en avant-Bourse. * ANHEUSER-BUSCH INBEV (AB INBEV) ABI.BR a fait état d'une augmentation surprise des ventes de bière au troisième trimestre mais a le premier brasseur mondial a vu son bénéfice reculer, l'amenant à supprimer le versement d'un dividende interimaire. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a renoué avec un bénéfice au troisième trimestre, soutenu par une hausse de la demande de voitures de luxe en dépit d'une baisse générale des livraisons de véhicules dans le monde avec la pandémie de COVID-19. Le titre gagne 1,8% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz. * ROYAL DUTCH SHELL RDSa.L a annoncé jeudi une augmentation de 4% de son dividende au titre du troisième trimestre après avoir dégagé un bénéfice plus solide que prévu sur la période. * LLOYDS LLOY.L a publié jeudi un bénéfice au-dessus des prévisions pour le troisième trimestre et a réduit sa prévision de provisions pour pertes liées à la pandémie. * STANDARD CHARTERED STAN.L - La banque britannique a enregistré une baisse moins forte que prévu de son bénéfice trimestriel et a réduit sa prévision de provisions pour pertes liées à la pandémie de coronavirus, ajoutant que la demande allait probablement augmenter l'année prochaine. * WPP WPP.L , premier groupe publicitaire mondial, a vu la baisse de son chiffre d'affaires ralentir au troisième trimestre grâce à de nouveaux contrats publicitaires avec Uber, Alibaba et HSBC. * CLARIANT CLN.S a vu ses résultats reculer au troisième trimestre mais le groupe anticipe un impact moins important de la pandémie sur son chiffre d'affaires et son bénéfice au quatrième trimestre, a indiqué jeudi le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité, car les mesures de réduction des coûts contribuent à atténuer les effets de la crise sanitaire pour ses clients des secteurs de l'automobile, du textile et du pétrole. * ROCHE ROG.S est en hausse de 2,5% en avant-Bourse après avoir obtenu le feu vert de la Chine pour son traitement Tecentriq en combinaison avec Avastin pour le traitement d'une forme du cancer du foie. * TELEFONICA TEF.MC a dit jeudi anticiper un retour à la croissance de son chiffre d'affaires en 2022 après une perte nette au troisième, plombé par une dépréciation de 785 millions d'euros. Telefonica a noué un partenariat avec l'assureur allemand ALLIANZ ALVG.DE sur un projet de 5 milliards d'euros visant à développer un réseau de fibre optique en Allemagne, a déclaré par ailleurs le groupe espagnol des télécommunications. * NOKIA NOKIA.HE - Le fabricant finlandais d'équipements de réseaux de télécommunications a abaissé jeudi sa prévision de bénéfice pour 2020 à l'occasion de la première publication de résultats depuis la nomination de son nouveau directeur général, Pekka Lundmark. * EQUINOR EQNR.OL passe une dépréciation de 2,93 milliards de dollars sur la valeur de ses actifs et a réduit ses prévisions de prix du pétrole à long terme, a fait savoir jeudi le groupe pétrolier norvégien, estimant que la pandémie aura un impact durable sur les marchés. * FRESENIUS FREG.DE - Le groupe de santé allemand a dégagé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre grâce notamment aux bons résultats de son unité de dialyse et à la reprise des ventes de médicaments génériques. * GEBERIT GEBN.S - Le groupe suisse de sanitaires et de plomberie a fait état jeudi d'une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, ce qui lui permet de prendre 2,4% en avant-Bourse. * ASM INTERNATIONAL ASMI.AS , fournisseur néerlandais d'équipements pour le secteur des semi-conducteurs, a relevé mercredi ses prévisions pour le quatrième trimestre après avoir dégagé un chiffre d'affaires conforme à ses attentes au troisième trimestre. * RYANAIR RYA.I va cesser de desservir quatre des cinq aéroports de son marché national irlandais pendant quatre semaines à partir du 14 novembre en raison des restrictions contre le COVID-19 instaurées dans le pays, parmi les plus strictes en Europe, a déclaré mercredi la compagnie aérienne. * DEUTSCHE BÖRSE DB1Gn.DE a annoncé mercredi avoir enregistré une baisse plus importante qu'attendu de son bénéfice net au troisième trimestre mais a toutefois maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année. * ADYEN ADYEN.AS a publié un chiffre d'affaires net en hausse de 25% au troisième trimestre à 169,4 millions d'euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.